Найбільші породи собак у світі

фото ілюстративне

Загалом існує більше ніж 400 порід собак. Кінологи їх поділяють на 3 типи: великі, середні та маленькі. Сьогодні УНН розповідає про найбільші породи собак.

Великі види собак завжди привертають увагу: хтось боїться, а хтось, навпаки, милується. Ми не тільки розглянемо найбільші породи собак, а й розвіємо найпопулярніший міф про них - чи справді всі великі собаки агресивні та злі.

Часто наше уявлення про великих собак помилкове. З дитинства у нас складається враження, що вони злі, агресивні та неконтрольовані, а маленькі собаки - милі та хороші.

Але на практиці це зовсім не так. На характер тварини передусім впливає господар. Якщо великий песик ріс у доброзичливій атмосфері, де хороше ставлення поєднувалося з добротою та ласкою, то і характер буде відповідним. Завдяки великому розміру собаки впевнені в собі та спокійні. Вони обожнюють людей та дітей і доброзичливо ставляться до інших тварин.

Найбільший собака у світі

Офіційно найбільша визнана порода собак у світі - англійський мастиф. Ця порода славиться не лише своїми розмірами, а й чудовим характером. Йому притаманні ніжність, любов та відданість. Попри свої колосальні розміри, мастиф відзначається сталевою витримкою та абсолютно не реагує на дрібні провокації. Його називають ніжним гігантом саме через його хороший характер.

Англійський мастиф має вражаючі габарити. Вага дорослих самців зазвичай становить від 75 до 100 кг, тоді як самки важать від 54 до 77 кг. Собака цієї породи на кличку Зорба потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найважчий та найдовший собака у світі. Його розміри вражають: вага пса становила майже 156 кг, а довжина сягала 2,5 метрів.

Хоча історично мастифів використовували як потужних сторожових псів та навіть бійців на античних аренах, сучасний англійський мастиф - це ідеальний компаньйон.

Вони сильно прив'язуються до своєї родини і завжди готові її захистити. Часто їхніх габаритів та одного лише впевненого вигляду достатньо, щоб зупинити недоброзичливця. Завдяки своєму м'якому темпераменту вони дбайливо ставляться до малюків, хоча через їхній величезний розмір ігри з дітьми все ж варто контролювати. Це не гіперактивний собака. Більшу частину дня цей велетень із задоволенням проведе мирно дрімаючи на своєму килимку біля ніг господаря.

Найбільші породи собак

У світі кінології існує окрема категорія - гігантські породи собак. Традиційно до неї належать тварини, вага яких у дорослому віці перевищує 45-50 кілограмів, а зріст у холці стартує від 65-70 сантиметрів.

Окрім англійського мастифа, у світі існує ще кілька порід, які вражають своїми розмірами:

німецький дог: найвищий собака у світі. Пси цієї породи також відзначилися у Книзі рекордів Гіннеса як найвищі у світі, їхній зріст сягав 111,8 см;

сенбернар: легендарні рятувальники зі швейцарських Альп. Це неймовірно сильні, масивні та пухнасті собаки, які відрізняються безмежною добротою, терпінням і любов'ю до дітей;

ньюфаундленд: відомі також як собаки-водолази. Завдяки густій водонепроникній шерсті та перетинкам між пальцями вони є чудовими плавцями. Вони надзвичайно доброзичливі та позитивні;

ірландський вовкодав: стрімкий і високий мисливець із жорсткою шерстю. Попри сувору зовнішність та те, що в минулому вони були мисливцями на вовків, вдома це надзвичайно спокійні та вразливі собаки;

леонбергер: порода, яку вивели в Німеччині з метою створити собаку, схожого на лева (символ міста Леонберг). Це могутні, впевнені у собі, але позбавлені агресії компаньйони.

Усі вони мають дуже схожі характери, їх обʼєднує одна спільна психологічна риса - врівноваженість. Гіганти люблять бути завжди біля господаря, вони мають надзвичайно велике серце. Також їм не подобаються довгі та виснажливі прогулянки, вони залюбки подрімають. Звісно, є й мінус: усі великі породи собак мають схильність до дисплазії суглобів, проблем із серцем та шлунком, що вимагає дуже ретельного контролю за харчуванням і навантаженнями.

Великі породи собак: плюси та мінуси утримання

Рішення розділити свій дім із великим собакою - це крок, який гарантовано принесе багато радості, але водночас вимагатиме серйозної відповідальності. Життя не те що з великою, а з собакою-гігантом кардинально відрізняється від утримання дрібних чи середніх порід.

Плюси утримання

стабільна психіка та спокій: великі собаки переважно мають дуже врівноважений темперамент. Вони рідко страждають на істеричність, не схильні до безпричинного гавкоту і не будуть плутатися під ногами 24/7;

за умови правильної соціалізації гігантам притаманне дивовижне терпіння. Вони часто дозволяють дітям те, чого ніколи б не стерпів маленький тер'єр;

більшості гігантів достатньо нетривалих прогулянок неспішним кроком. Вони не вимагають багатогодинних марафонів за велосипедом, як хаскі чи курцхаари.

Мінуси утримання

усе, що стосується великого собаки, коштує дорожче. Це величезні порції якісного корму, амуніція, більші дозування ліків та вищі чеки у ветеринара;

невихований 80-кілограмовий собака, який рвонув за кішкою, може легко збити дорослу людину з ніг. Ви повинні мати достатньо фізичних сил, щоб утримати улюбленця в екстреній ситуації;

у багатьох великих порід підвищене слиновиділення. Окрім того, великі лапи приносять у дім значно більше бруду та піску після прогулянки під дощем;

поїздка до ветеринара або на відпочинок вимагатиме місткого автомобіля, адже в салон звичайного седана такий пес може просто не поміститися.

