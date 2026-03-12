Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара

Сезон кліщів для домашніх тварин фактично вже стартував. Через теплу зиму та перепади температур паразити активізувалися ще кілька тижнів тому, а знайти їх можна не лише в лісі чи високій траві, а навіть у дворах та під’їздах. Детальніше про те, де тварини найчастіше підхоплюють кліщів, як їх вчасно помітити та які засоби захисту працюють найкраще розповіла журналістці УНН ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій.

Деталі

Активність кліщів залежить не від пори року, а передусім від температури повітря. Тому через нестабільну погоду, вони можуть з’являтися навіть взимку. За словами ветеринара, цього року перші випадки вже фіксували кілька тижнів тому.

Для того, щоб орієнтуватися, треба розуміти, що кліщу все одно, який сезон чи пора року. Він орієнтується більше на температуру. Якщо температура приблизно від нуля до плюс двох градусів, то кліщі вже активні, а через перепади температури цієї зими навіть у холодні періоди доводилося знімати кліщів із собак - пояснює Єлизавета Бабій.

Найчастіше паразити живуть у природному середовищі, однак тварина може підхопити кліща навіть у міському середовищі.

Сезон кліщів: ветеринар дав поради, як вберегти домашніх улюбленців

Звичайно, найчастіше кліщів можна зустріти в місцях із травою, бо це їхній природний ареал. Але їх можна знайти і в паркових зонах, на вигульних майданчиках. Буває, що тварина стає механічним переносником: кліщ її не вкусив, але він просто залишається на шерсті і переноситься в інше місце. Навіть у під’їздах або у дворах приватних будинків інколи можна зустріти кліщів - каже ветеринарна лікарка.

Помітити паразита на тварині не завжди просто, особливо якщо собака має густий підшерсток, а маленького кліща побачити взагалі майже неможливо, поки він не присмоктався. Тому власникам хвостиків, Єлизавета Бабій радить проводити огляд після кожної прогулянки.

Як правило, видно вже того кліща, який вкусив і набрався крові. Маленького паразита майже ніколи не помітно. Найкраще після прогулянки протерти тварину вологим білим рушником, бо кліщі до нього прилипають і на білому їх добре видно. Також, можна використовувати звичайний валик для збирання шерсті або рукавички для вичісування, трохи змочені водою - радить Єлизавета Бабій.

Також, не варто забувати і про захист тварин. Способів цілий арсенал - таблетки, краплі на холку, спреї та спеціальні нашийники. Проте, каже лікарка, вони мають різний механізм дії. Наприклад, деякі препарати не відлякують кліщів, а лише не дають їм передати небезпечні інфекції.

Таблетки та краплі працюють так: кліщ кусає тварину, але під час укусу не встигає передати збудник. Діюча речовина розподіляється в організмі і для собаки вона безпечна, а для кліща - токсична, тоді у кліща виникає сильна реакція нервової системи і він гине. Тобто факт укусу може бути, але зараження не відбувається - пояснює ветеринарна лікарка.

Ветеринар також наголошує, що обробляти від кліщів потрібно навіть тих тварин, які не виходять на вулицю, так як паразит може потрапити в квартиру навіть разом із людиною на одязі або взутті.

Сезон кліщів: лікарі розповіли, як захистити дітей від небезпечних інфекцій

Навіть якщо тварина не залишає квартиру, її все одно потрібно обробляти. Людина може принести кліща на одязі чи взутті і він потрапить у дім. Тому профілактика має бути цілорічною - це найпростіший спосіб убезпечити домашнього улюбленця - підкреслює Єлизавета Бабій.

Найбільша небезпека укусу полягає саме у хворобах, які можуть передавати кліщі, каже ветеринар. Багато з них вражають клітини крові тварини та можуть призводити до серйозних наслідків, а у складних випадках організм починає атакувати навіть власні здорові клітини.

Кліщі передають кровопаразитарні захворювання - мікроорганізми, які живуть у клітинах крові. Коли їх стає багато, клітини руйнуються, виникає кисневе голодування організму і сильна інтоксикація. Організм починає активно боротися, виникає запалення, і інколи навіть здорові клітини можуть пошкоджуватися - каже ветеринарна лікарка.

Щодо перших симптомів хвороби через кліщ, то вони можуть бути малопомітними, каже лікарка. Однак, якщо тварина стає менш активною, гірше їсть або більше відпочиває, то варто звернутись до фахівця.

Спочатку це зниження активності або відмова від корму. Потім може з’являтися задишка, сильна втома після звичайних навантажень. У більш тяжких випадках з’являється жовтушність слизових, блювота, пронос і підвищена температура. Якщо з’являються такі симптоми, треба негайно звертатися до ветеринара - наголошує Єлизавета Бабій.

А у випадку, якщо власник вже знайшов кліща на тварині, то його потрібно обережно видалити.

Дуже важливо брати кліща не за животик, а максимально близько до шкіри - за ділянку біля голови. Якщо тягнути за наповнений кров’ю живіт, він може відірватися, а голова залишиться в шкірі. Після того, як кліща витягли, місце укусу потрібно обробити спиртом або йодом і обовʼязково зводити до лікаря, після чого - кілька днів уважно спостерігати за твариною - наголошує лікарка.

Як захистити себе у сезон кліщів – поради інфекціоніста