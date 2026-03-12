$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
13:11 • 2068 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 11837 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 23505 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 33751 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 44360 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 59708 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 55216 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 43790 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45374 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37932 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.8м/с
33%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 21865 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 22833 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 39441 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 25326 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 21149 перегляди
Публікації
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 738 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 1410 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 16963 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 21750 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 50049 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Ніколь Кідман
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Іран
Ірак
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 10490 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 38729 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 27596 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 26916 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 28842 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Фільм

Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара

Київ • УНН

 • 2070 перегляди

Через теплу зиму паразити активізувалися в парках та дворах. Лікарі радять цілорічну профілактику таблетками та огляд улюбленців після прогулянок.

Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара

Сезон кліщів для домашніх тварин фактично вже стартував. Через теплу зиму та перепади температур паразити активізувалися ще кілька тижнів тому, а знайти їх можна не лише в лісі чи високій траві, а навіть у дворах та під’їздах. Детальніше про те, де тварини найчастіше підхоплюють кліщів, як їх вчасно помітити та які засоби захисту працюють найкраще розповіла журналістці УНН ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій.

Деталі

Активність кліщів залежить не від пори року, а передусім від температури повітря. Тому через нестабільну погоду, вони можуть з’являтися навіть взимку. За словами ветеринара, цього року перші випадки вже фіксували кілька тижнів тому.

Для того, щоб орієнтуватися, треба розуміти, що кліщу все одно, який сезон чи пора року. Він орієнтується більше на температуру. Якщо температура приблизно від нуля до плюс двох градусів, то кліщі вже активні, а через перепади температури цієї зими навіть у холодні періоди доводилося знімати кліщів із собак

- пояснює Єлизавета Бабій.

Найчастіше паразити живуть у природному середовищі, однак тварина може підхопити кліща навіть у міському середовищі.

Сезон кліщів: ветеринар дав поради, як вберегти домашніх улюбленців09.03.25, 11:44 • 139416 переглядiв

Звичайно, найчастіше кліщів можна зустріти в місцях із травою, бо це їхній природний ареал. Але їх можна знайти і в паркових зонах, на вигульних майданчиках. Буває, що тварина стає механічним переносником: кліщ її не вкусив, але він просто залишається на шерсті і переноситься в інше місце. Навіть у під’їздах або у дворах приватних будинків інколи можна зустріти кліщів

 - каже ветеринарна лікарка.

Помітити паразита на тварині не завжди просто, особливо якщо собака має густий підшерсток, а маленького кліща побачити взагалі майже неможливо, поки він не присмоктався. Тому власникам хвостиків, Єлизавета Бабій радить проводити огляд після кожної прогулянки.

Як правило, видно вже того кліща, який вкусив і набрався крові. Маленького паразита майже ніколи не помітно. Найкраще після прогулянки протерти тварину вологим білим рушником, бо кліщі до нього прилипають і на білому їх добре видно. Також, можна використовувати звичайний валик для збирання шерсті або рукавички для вичісування, трохи змочені водою

- радить Єлизавета Бабій.

Також, не варто забувати і про захист тварин. Способів цілий арсенал - таблетки, краплі на холку, спреї та спеціальні нашийники. Проте, каже лікарка, вони мають різний механізм дії. Наприклад, деякі препарати не відлякують кліщів, а лише не дають їм передати небезпечні інфекції.

Таблетки та краплі працюють так: кліщ кусає тварину, але під час укусу не встигає передати збудник. Діюча речовина розподіляється в організмі і для собаки вона безпечна, а для кліща - токсична, тоді у кліща виникає сильна реакція нервової системи і він гине. Тобто факт укусу може бути, але зараження не відбувається

- пояснює ветеринарна лікарка.

Ветеринар також наголошує, що обробляти від кліщів потрібно навіть тих тварин, які не виходять на вулицю, так як паразит може потрапити в квартиру навіть разом із людиною на одязі або взутті.

Сезон кліщів: лікарі розповіли, як захистити дітей від небезпечних інфекцій01.05.25, 13:55 • 6458 переглядiв

Навіть якщо тварина не залишає квартиру, її все одно потрібно обробляти. Людина може принести кліща на одязі чи взутті і він потрапить у дім. Тому профілактика має бути цілорічною - це найпростіший спосіб убезпечити домашнього улюбленця

- підкреслює Єлизавета Бабій.

Найбільша небезпека укусу полягає саме у хворобах, які можуть передавати кліщі, каже ветеринар. Багато з них вражають клітини крові тварини та можуть призводити до серйозних наслідків, а у складних випадках організм починає атакувати навіть власні здорові клітини.

Кліщі передають кровопаразитарні захворювання - мікроорганізми, які живуть у клітинах крові. Коли їх стає багато, клітини руйнуються, виникає кисневе голодування організму і сильна інтоксикація. Організм починає активно боротися, виникає запалення, і інколи навіть здорові клітини можуть пошкоджуватися

 - каже ветеринарна лікарка.

Щодо перших симптомів хвороби через кліщ, то вони можуть бути малопомітними, каже лікарка. Однак, якщо тварина стає менш активною, гірше їсть або більше відпочиває, то варто звернутись до фахівця.

Спочатку це зниження активності або відмова від корму. Потім може з’являтися задишка, сильна втома після звичайних навантажень. У більш тяжких випадках з’являється жовтушність слизових, блювота, пронос і підвищена температура. Якщо з’являються такі симптоми, треба негайно звертатися до ветеринара

 - наголошує Єлизавета Бабій.

А у випадку, якщо власник вже знайшов кліща на тварині, то його потрібно обережно видалити.

Дуже важливо брати кліща не за животик, а максимально близько до шкіри - за ділянку біля голови. Якщо тягнути за наповнений кров’ю живіт, він може відірватися, а голова залишиться в шкірі. Після того, як кліща витягли, місце укусу потрібно обробити спиртом або йодом і обовʼязково зводити до лікаря, після чого - кілька днів уважно спостерігати за твариною - наголошує лікарка.

Як захистити себе у сезон кліщів – поради інфекціоніста06.04.25, 08:00 • 208568 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я
Тварини