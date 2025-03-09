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Сезон кліщів: ветеринар дав поради, як вберегти домашніх улюбленців

Київ • УНН

 • 139223 перегляди

Експерт розповів про різні методи захисту тварин від кліщів та їх ефективність. Надано поради щодо правильного використання крапель, таблеток, спреїв та нашийників, а також інструкції з видалення кліщів.

Сезон кліщів: ветеринар дав поради, як вберегти домашніх улюбленців

З приходом тепла в Україні зростає небезпека з боку кліщів для домашніх улюбленців. Ветеринарний лікар Едуард Котляров, розповів УНН, як уберегти тварин та, що робити у разі укусу кліщем.

Деталі 

Як уберегти тварин від укусу кліщів

Щоб забезпечити тварини від укусів кліщів або навіть якщо не укусів, то від зараження інфекціями, які переносять кліщі, її треба обробляти. Перше і найпопулярніше, напевно, те, що всі знають, це дійсно крапельки на холку. Вони наносяться на шкіру і вони всі мають ефективність до чотирьох тижнів. Що важливо, що не місяць, не там скількись там три, а от до чотирьох тижнів. Потім є ще форма таблетки. Вона, напевно, популярності у нас набрала пізніше трошки, ніж краплі. Потім є ще форма спрею, яка теж досить популярна. Є ще форма нашийників, що більше використовується для собак, ніж котів

- сказав Котляров.

Він зауважує, що таблетки від кліщів мають дуже мале розмаїття, ніж краплі. За його словами, ефективність препаратів від кліщів визначається правильністю їх застосування. 

Бо навіть хороші якісні препарати, які могли бути досить ефективними, якщо їх неправильно використовують, люди часто потім вважають, що вони якісь неефективні. А от, тому і це таке виходить спотворений такий трошки досвід. Потім дуже часто вважають, що це погане, це хороше. От, тому якщо порівнювати ефективність між краплями, наприклад, і таблетками тими самими, то немає такого, що краплі більш ефективні або таблетки більш ефективні. По-перше, таблетки мають різні діючі речовини речовини, так само і в крапках є і різні діючі речовини. І якщо правильно ними користуватися, знати нюанси тих саме крапель, то вони так само будуть ефективні, як і таблетки

- зазначає Котляров.

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За його словами, іноді вважається, що таблетки більш ефективні, бо вони просто трошки простіші у використанні, бо у крапель є нюанси, що певні речовини діють не всі чотири тижні, а два тижні. Ветлікар зауважує, що дія крапель може "руйнуватися" під сонцем, температурою, або якщо собака був мокрим, потрапив під дощ тощо, то  певний час він буде незахищеним, бо "змиваються оці краплі з поверхні тіла і треба, щоб вони знову виробилися через залози на шкірі". 

Ошийники теж будуть класними, ефективними, але якщо їх правильно носити, якщо їх надягати близько, щоб вони терлися до шкіри. Якщо вони просто теліпаються зверху на шерсті, а шерсть якась там, наприклад, лайка, або хаскі, маламут, щось таке, то воно із ефективності буде мати нуль, бо воно має тертися об шкіру

- додає Котляров.

Він наголошує, що довгошерстих собак, якщо від кліщів планується використовувати нашийники, то необхідно вибрити полоску на шиї, де планується надіти нашийник, щоб він терся зі шкірою . 

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Спреї, то вони теж будуть ефективними, але треба знати, як правильно їх наносити, в якій кількості, не просто здалеку бризкати, як жінки лак на волосся, наприклад, а треба наносити їх спеціально проти руху шерсті, робити це з певною кратністю натискань на поверхню тіла

- зазначив ветеринар.

Лікар зазначає, що в період активності кліщів рекомендовано комбінувати препарати для тварин. 

Якщо комбінувати краплі, наприклад, з тими самими таблетками, це буде класно. З таблетками можна комбінувати все і абсолютно не перейматися, бо діючі речовини не будуть перетинатися. От якщо, наприклад, комбінувати спрей і нашийник або нашийник і краплі, то там будуть діючі речовини, які можуть перетинатися

- наголошує Котляров.

Чим небезпечні укуси кліщів

За його словами, укуси кліща є небезпечними в основному за рахунок інфекцій. 

У собак це в основному бабезіоз - те, що найчастіше вражає кров, бореліоз або хвороба Лайма - те, що вражає і суглоби, і внутрішні органи. (...) Для котів, в принципі, теж кліщі є небезпечними, правда коти рідше хворіють на ці векторні хвороби від кліщів, набагато рідше ніж собаки, вони менш піддатливі цьому, менш чутливі до цього. Ну і плюс маленькі, якщо це маленька тваринка, кошенятко або цуценятко, його вкусить багато кліщів… кліщ може один кліщ випити до мілілітра крові, то, грубо кажучи, вони можуть випити всю його кров, він може загинути від анемії

- каже лікар.

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Як самостійно видалити кліща

В принципі, якщо людина впевнена в тому, що вона може це зробити (дістати самостійно кліща - ред.), то це можна зробити. Нічого критичного не відбудеться. В принципі, якщо людина впевнена, вона хоче це зробити, вона може це зробити самостійно, якщо вона не може звернутись за допомогою до ветеринарного лікаря. Одразу кажу, що заливати його олією або ще чимось, це не працює, бо кліщ… люди думають, що заллють його олією, кліщ почне задихатися, візьме і відпаде. Ні, так не буде. Він отримує кисень з крові, яку він п'є. Йому абсолютно байдуже на те, що в нього заливають.Він дихає не через дірочку, яку він зробив, а от він отримує все, що йому треба всередині, коли голова в судині знаходиться і там п'є кров. Тому мастити його чимось сенсу немає. Кліща треба видаляти механічним чином

- додає лікар.

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За його словами, кліща можна самостійно видалити спеціальними пінцетами, але необхідно, щоб вони були не гострими, бо це може бути небезпечно. 

Краще видаляти кліща якомога швидше, бо деякі хвороби, вони передаються, коли кліщ знаходиться певний час, певну кількість годин, присосаний до тіла. Тобто, якщо його вирвати раніше, він не передасть цю інфекцію. Тому видаляти його бажано якнайшвидше, якщо це можливо. Єдине, що неприємне, якщо залишається голова, то чисто теоретично вона там буде знаходитись довше, бо її важче вже звідси дістати, і з неї якраз може передатись ця інфекція, бо він передає інфекцію через слинні залози. Зазвичай як? Намагаються дістати кліща, відривають від нього зад, залишається перед і потім цей перед знаходиться до того часу, поки не доїдуть до ветеринара. Наприклад, коли на дачі. Це може бути через три дні, а за три дні може ця інфекція якраз передатися від кліща до тварини

- зазначає Котляров.

Дістати кліща з тварини можна піддівши пінцетом, або викручувати. 

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