В Київському зоопарку почали відкривати літні вольєри
Київ • УНН
У КиївЗоо розпочали переміщення тварин до відремонтованих літніх вольєрів. Слони, зебри, павіани та інші теплолюбні тварини вже переходять до своїх літніх резиденцій.
Мешканці "КиївЗоо" повертаються до своїх "літніх резиденцій". Узимку працівники зоопарку відремонтували місця для літнього утримання тварин. Про це повідомляє "КиївЗоо", пише УНН.
Уже почали виходити слон, зебри, павіани, макаки, олені-ліра та інші теплолюбні тварини. Працівники "КиївЗоо" дооблаштовували і підремонтували вольэри, аби тваринам було затишно та комфортно протягом усього теплого сезону.
Квиткові каси "КиївЗоо" працюють: у понеділок – з 12:00 до 16:00; з вівторка до неділі – з 10:00 до 16:00.
Зоопарк закликає відвідувачів дбати про власну безпеку, бути обачними та під час сигналу повітряної тривоги переходити в укриття.
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