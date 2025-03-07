В Киевском зоопарке начали открывать летние вольеры
Киев • УНН
В КиевЗоо начали перемещение животных в отремонтированные летние вольеры. Слоны, зебры, павианы и другие теплолюбивые животные уже переходят в свои летние резиденции.
Жители "КиевЗоо" возвращаются к своим "летним резиденциям". Зимой сотрудники зоопарка отремонтировали места для летнего содержания животных. Об этом сообщает "КиевЗоо", пишет УНН.
Уже начали выходить слон, зебры, павианы, макаки, олени-лири и другие теплолюбивые животные. Сотрудники "КиевЗоо" дообустроили и отремонтировали вольеры, чтобы животным было уютно и комфортно на протяжении всего теплого сезона.
Кассы "КиевЗоо" работают: в понедельник – с 12:00 до 16:00; со вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:00.
Зоопарк призывает посетителей заботиться о собственной безопасности, быть осторожными и во время сигнала воздушной тревоги переходить в укрытие.
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