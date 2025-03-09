Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

С приходом тепла в Украине возрастает опасность со стороны клещей для домашних животных. Ветеринарный врач Эдуард Котляров рассказал УНН, как уберечь животных и что делать в случае укуса клещом.

Детали

Как уберечь животных от укусов клещей

Чтобы защитить животных от укусов клещей или даже если не от укусов, то от заражения инфекциями, которые переносят клещи, их нужно обрабатывать. Первое и, вероятно, самое популярное, что все знают, это действительно капли на холку. Они наносятся на кожу и все они имеют эффективность до четырех недель. Что важно, что не месяц, не там сколько-то три, а вот до четырех недель. Затем есть еще форма таблеток. Она, вероятно, популярность у нас набрала чуть позже, чем капли. Затем есть еще форма спрея, которая тоже довольно популярна. Есть еще форма ошейников, что больше используется для собак, чем для кошек - сказал Котляров.

Он отмечает, что таблетки от клещей имеют очень малое разнообразие, чем капли. По его словам, эффективность препаратов от клещей определяется правильностью их применения.

Потому что даже хорошие качественные препараты, которые могли бы быть достаточно эффективными, если их неправильно используют, люди часто потом считают, что они какие-то неэффективные. А вот, поэтому и получается такой искаженный немного опыт. Затем очень часто считают, что это плохое, это хорошее. Вот, поэтому если сравнивать эффективность между каплями, например, и таблетками теми же, то нет такого, что капли более эффективные или таблетки более эффективные. Во-первых, таблетки имеют разные действующие вещества, так же и в каплях есть разные действующие вещества. И если правильно ими пользоваться, знать нюансы тех самых капель, то они также будут эффективны, как и таблетки - отмечает Котляров.

Увидел лебедя и бросился к нему: в Киеве спасатели вытащили собаку из ледяной воды

По его словам, иногда считается, что таблетки более эффективны, потому что они просто чуть проще в использовании, потому что у капель есть нюансы, что определенные вещества действуют не все четыре недели, а две недели. Ветврач отмечает, что действие капель может "разрушаться" под солнцем, температурой, или если собака была мокрой, попала под дождь и т.д., то определенное время он будет незащищенным, потому что "смываются эти капли с поверхности тела и нужно, чтобы они снова выработались через железы на коже".

Ошейники тоже будут классными, эффективными, но если их правильно носить, если их надевать плотно, чтобы они терлись о кожу. Если они просто болтаются сверху на шерсти, а шерсть какая-то там, например, лайка, или хаски, маламут, что-то такое, то с эффективности будет ноль, потому что они должны тереться о кожу - добавляет Котляров.

Он подчеркивает, что для длинношерстых собак, если от клещей планируется использовать ошейники, то необходимо выбрить полоску на шее, где планируется надеть ошейник, чтобы он терся о кожу .

В Киеве будут судить мужчину, который пытал собаку на глазах у ребенка

Спреи, то они тоже будут эффективными, но нужно знать, как правильно их наносить, в каком количестве, не просто издалека брызгать, как женщины лаком на волосы, например, а нужно наносить их специально против направления шерсти, делать это с определенной кратностью нажатий на поверхность тела - отметил ветеринар.

Врач отмечает, что в период активности клещей рекомендуется комбинировать препараты для животных.

Если комбинировать капли, например, с теми же таблетками, это будет классно. С таблетками можно комбинировать все и абсолютно не переживать, потому что действующие вещества не будут пересекаться. Вот если, например, комбинировать спрей и ошейник или ошейник и капли, то там будут действующие вещества, которые могут пересекаться - подчеркивает Котляров.

Чем опасны укусы клещей

По его словам, укусы клеща опасны в основном за счет инфекций.

У собак это в основном бабезиоз - то, что чаще всего поражает кровь, боррелиоз или болезнь Лайма - то, что поражает и суставы, и внутренние органы. (...) Для кошек, в принципе, тоже клещи опасны, правда кошки реже болеют на эти векторные болезни от клещей, гораздо реже, чем собаки, они менее подвержены этому, менее чувствительны к этому. Ну и плюс маленькие, если это маленькое животное, котенок или щенок, его укусит много клещей… клещ может один клещ выпить до миллилитра крови, то, грубо говоря, они могут выпить всю его кровь, он может погибнуть от анемии - говорит врач.

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Как самостоятельно удалить клеща

В принципе, если человек уверен в том, что он может это сделать (достать самостоятельно клеща - ред.), то это можно сделать. Ничего критичного не произойдет. В принципе, если человек уверен, он хочет это сделать, он может это сделать самостоятельно, если он не может обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Сразу говорю, что заливать его маслом или чем-то еще, это не работает, потому что клещ… люди думают, что зальют его маслом, клещ начнет задыхаться, возьмет и отпадет. Нет, так не будет. Он получает кислород из крови, которую он пьет. Ему абсолютно все равно на то, что в него заливают. Он дышит не через дырочку, которую он сделал, а вот он получает все, что ему нужно внутри, когда голова в сосуде находится и там пьет кровь. Поэтому мазать его чем-то смысла нет. Клеща нужно удалять механическим способом - добавляет врач.

В Киевском зоопарке начали открывать летние вольеры

По его словам, клеща можно самостоятельно удалить специальными пинцетами, но необходимо, чтобы они были не острыми, потому что это может быть опасно.

Лучше удалять клеща как можно быстрее, потому что некоторые болезни, они передаются, когда клещ находится определенное время, определенное количество часов, присосанный к телу. То есть, если его вырвать раньше, он не передаст эту инфекцию. Поэтому удалять его желательно как можно быстрее, если это возможно. Единственное, что неприятно, если остается голова, то чисто теоретически она там будет находиться дольше, потому что ее труднее уже оттуда достать, и из нее как раз может передаться эта инфекция, потому что он передает инфекцию через слюнные железы. Обычно как? Пытаются достать клеща, отрывают от него зад, остается перед и потом этот перед находится до того времени, пока не доедут до ветеринара. Например, когда на даче. Это может быть через три дня, а за три дня может эта инфекция как раз передаться от клеща к животному - отмечает Котляров.

Достать клеща из животного можно поддев пинцетом, или выкручивая.

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита