Увидел лебедя и бросился к нему: в Киеве спасатели вытащили собаку из ледяной воды

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли собаку из ледяной воды Днепра. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Детали

Согласно сообщению, инцидент произошел на заливе Собачье устье в Оболонском районе столицы. Пес увидел лебедя и без колебаний бросился к нему.

"Но лед на реке оказался тонким. В одно мгновение четвероногий оказался в ледяной воде, бессильный выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на спасение пришли водолазы ГСЧС, которые с помощью специального оборудования вытащили четвероногого из воды, которого на берегу уже ждала хозяйка - "испуганная, но невероятно благодарная".

"Эта история - еще одно напоминание: каждая жизнь важна. Будьте осторожны, не выпускайте своих любимцев на тонкий лед и соблюдайте правила безопасности", - советуют спасатели.

Напомним

В Великоалександровской громаде обнаружили тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, которые исчезли подо льдом 13 февраля. Впоследствии водолазы ГСЧС нашли тело еще одного мальчика.