Трагедія на Херсонщині: знайдено тіла ще двох дітей, які впали під тонку кригу
Київ • УНН
У Великоолександрівській громаді виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, які зникли під кригою 13 лютого. Пошуки третьої дитини - 13-річного хлопчика - тривають.
На Херсонщині знайшли тіла твоїх дітей, які провалилися під тонку кригу 13 лютого. Серед них 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Деталі
Тіла двох дітей - 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки знайшли Вночі водолазам ДСНС Херсонщини вдалося це зробити за допомогою підводного дрона
Також, ДСНС зазначили, що наразі тривають пошуки ще однієї дитини — 13-річного хлопчика.
Нагадаємо
13 лютого ДСНС повідомило, що у Херсонській області, у Великоолександрівській громаді, 5 дітей провалилися під тонку кригу.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, це побачила 16-річна дівчина, яка кинулася рятувати дітей.