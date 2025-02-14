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Трагедія на Херсонщині: знайдено тіла ще двох дітей, які впали під тонку кригу

Трагедія на Херсонщині: знайдено тіла ще двох дітей, які впали під тонку кригу

Київ • УНН

 • 26663 перегляди

У Великоолександрівській громаді виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, які зникли під кригою 13 лютого. Пошуки третьої дитини - 13-річного хлопчика - тривають.

На Херсонщині знайшли тіла твоїх дітей, які провалилися під тонку кригу 13 лютого. Серед них 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі 

Тіла двох дітей - 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки знайшли Вночі водолазам ДСНС Херсонщини вдалося це зробити за допомогою підводного дрона

- йдеться у повідомленні.
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Також, ДСНС зазначили, що наразі тривають пошуки ще однієї дитини — 13-річного хлопчика.

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Нагадаємо 

13 лютого ДСНС повідомило, що у Херсонській області, у Великоолександрівській громаді,  5 дітей провалилися під тонку кригу.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, це побачила 16-річна дівчина, яка кинулася рятувати дітей. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
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