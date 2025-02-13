П'ятеро дітей провалилися під кригу на Херсонщині: двох врятували, трьох - шукають

У Херсонській області 5 дітей провалилися під тонку кригу, двох з них вдалося врятувати, передає УНН із посиланням на ДСНС.

5 дітей провалилися під тонку кригу. За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх - повідомили рятувальники.

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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, трагедія сталась у Великоолександрівській громаді. Яетверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід.

"Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.

За словами Прокудіна, решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають. Наймолодшому – лише девʼять років.

"Я прошу всіх: не виходьте на кригу. Поговоріть із дітьми та переконайте їх, що це не гра, а смертельна небезпека", - резюмував Прокудін.

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