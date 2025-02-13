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П'ятеро дітей провалилися під кригу на Херсонщині: двох врятували, трьох - шукають

П'ятеро дітей провалилися під кригу на Херсонщині: двох врятували, трьох - шукають

Київ • УНН

 • 30736 перегляди

У Великоолександрівській громаді на Херсонщині 5 дітей провалилися під тонку кригу на річці. Двох постраждалих вдалося врятувати, пошуки трьох дітей, наймолодшому з яких 9 років, тривають.

У Херсонській області 5 дітей провалилися під тонку кригу, двох з них вдалося врятувати, передає УНН із посиланням на ДСНС.

5 дітей провалилися під тонку кригу. За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх 

- повідомили рятувальники.

Деталі

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, трагедія сталась у Великоолександрівській громаді. Яетверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід.

"Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.

За словами Прокудіна, решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають. Наймолодшому – лише девʼять років.

"Я прошу всіх: не виходьте на кригу. Поговоріть із дітьми та переконайте їх, що це не гра, а смертельна небезпека", - резюмував Прокудін.

У Вінниці чоловік на велосипеді хотів переїхати річку і провалився під лід16.01.25, 16:05 • 28843 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
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khersonХерсон

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