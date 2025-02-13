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Пятеро детей провалились под лед на Херсонщине: двоих спасли, троих - ищут

Киев  •  УНН

 • 2147 просмотра

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В Великоалександровской громаде на Херсонщине 5 детей провалились под тонкий лед на реке. Двух пострадавших удалось спасти, поиски трех детей, самому младшему из которых 9 лет, продолжаются.

В Херсонской области 5 детей провалились под тонкий лед, двоих из них удалось спасти, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

5 детей провалились под тонкий лед. По предварительной информации, двух удалось спасти. Чрезвычайники и водолазы ведут поиски еще трех несовершеннолетних 

- сообщили спасатели.

Детали

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, трагедия произошла в Великоалександровской громаде. Четверо детей, которые гуляли по замерзшей реке, провалились под лед.

"Это увидела 16-летняя девушка. Она бросилась на помощь детям и тоже ушла под воду. К счастью, ее и одну из девушек смогли вытащить неравнодушные люди. У девушек - сильное переохлаждение. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил председатель ОВА.

По словам Прокудина, остальных детей - девочку и двух парней - до сих пор ищут. Самому младшему - всего девять лет.

"Я прошу всех: не выходите на лед. Поговорите с детьми и убедите их, что это не игра, а смертельная опасность", - резюмировал Прокудин.

В Виннице мужчина на велосипеде хотел переехать реку и провалился под лед16.01.25, 16:05 • 28096 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
khersonХерсон

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