Пятеро детей провалились под лед на Херсонщине: двоих спасли, троих - ищут

В Херсонской области 5 детей провалились под тонкий лед, двоих из них удалось спасти, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

5 детей провалились под тонкий лед. По предварительной информации, двух удалось спасти. Чрезвычайники и водолазы ведут поиски еще трех несовершеннолетних - сообщили спасатели.

Детали

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, трагедия произошла в Великоалександровской громаде. Четверо детей, которые гуляли по замерзшей реке, провалились под лед.

"Это увидела 16-летняя девушка. Она бросилась на помощь детям и тоже ушла под воду. К счастью, ее и одну из девушек смогли вытащить неравнодушные люди. У девушек - сильное переохлаждение. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил председатель ОВА.

По словам Прокудина, остальных детей - девочку и двух парней - до сих пор ищут. Самому младшему - всего девять лет.

"Я прошу всех: не выходите на лед. Поговорите с детьми и убедите их, что это не игра, а смертельная опасность", - резюмировал Прокудин.

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