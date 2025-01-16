В Виннице мужчина на велосипеде хотел переехать реку и провалился под лед
Киев • УНН
В Виннице мужчина провалился под лед на реке Южный Буг, пытаясь переехать ее на велосипеде. Спасатели ГСЧС вытащили пострадавшего из воды и передали медикам.
В Виннице мужчина решил на велосипеде переехать реку Южный Буг, но план не удался - он провалился в ледяную воду, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Пострадавшего заметили прохожие, которые сразу вызвали спасателей. На помощь отправились два подразделения ГСЧС.
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Водолазы достали из воды мужчину вместе с велосипедом.
Спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам.