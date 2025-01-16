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В Виннице мужчина на велосипеде хотел переехать реку и провалился под лед

В Виннице мужчина на велосипеде хотел переехать реку и провалился под лед

Киев  •  УНН

 • 3651 просмотра

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В Виннице мужчина провалился под лед на реке Южный Буг, пытаясь переехать ее на велосипеде. Спасатели ГСЧС вытащили пострадавшего из воды и передали медикам.

В Виннице мужчина решил на велосипеде переехать реку Южный Буг, но план не удался - он провалился в ледяную воду, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пострадавшего заметили прохожие, которые сразу вызвали спасателей. На помощь отправились два подразделения ГСЧС.

Решил выйти на лед для рыбалки: в Хмельницкой области подросток провалился под лед15.01.25, 20:27 • 26509 просмотров

Водолазы достали из воды мужчину вместе с велосипедом.

Спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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