Решил выйти на лед для рыбалки: в Хмельницкой области подросток провалился под лед

В Хмельницкой области чрезвычайники спасли подростка, который возвращаясь домой из школы вышел на лед для рыбалки, но провалился под лед. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Сегодня днем на реке Волк случайный прохожий услышал крик о помощи. На льду лежал 12-летний мальчик, который умолял спасти его. Спасатели оперативно добрались до подростка на лодке. Используя веревку и спасательный круг, они доставили ребенка на берег и передали медикам - сообщили в ГСЧС.

Спасатели рассказали, что парень, возвращаясь из школы, решил выйти на лед для рыбалки, но одна нога провалилась в воду. Испуганный и мокрый, он лег на лед и начал звать на помощь.

В ГСЧС призвали отказаться от зимней рыбалки при неустойчивой погоде, избегать употребления алкоголя вблизи водоемов.

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