Вирішив вийти на лід для риболовлі: на Хмельниччині підліток провалився під кригу
Київ • УНН
12-річний хлопець провалився під кригу на річці Вовк, коли вирішив порибалити дорогою зі школи. Рятувальники ДСНС витягли підлітка з води за допомогою човна та рятувального кругу.
На Хмельниччині надзвичайники врятували підлітка, який повертаючи додому зі школи вийшов на лід для риболовлі, але провалився під кригу. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
Сьогодні вдень на річці Вовк випадковий перехожий почув крик про допомогу. На кризі лежав 12-річний хлопчик, який благав врятувати його. Рятувальники оперативно дісталися до підлітка на човні. Використовуючи мотузку та рятувальний круг, вони доправили дитину на берег і передали медикам
Рятувальники розповіли, що хлопець, повертаючись зі школи, вирішив вийти на лід для риболовлі, але одна нога провалилась у воду. Переляканий і мокрий, він ліг на кригу та почав кликати на допомогу.
У ДСНС закликали відмовитися від зимової риболовлі за нестійкої погоди, уникати вживання алкоголю поблизу водойм.
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