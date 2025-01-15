Вирішив вийти на лід для риболовлі: на Хмельниччині підліток провалився під кригу

На Хмельниччині надзвичайники врятували підлітка, який повертаючи додому зі школи вийшов на лід для риболовлі, але провалився під кригу. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Сьогодні вдень на річці Вовк випадковий перехожий почув крик про допомогу. На кризі лежав 12-річний хлопчик, який благав врятувати його. Рятувальники оперативно дісталися до підлітка на човні. Використовуючи мотузку та рятувальний круг, вони доправили дитину на берег і передали медикам