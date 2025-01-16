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У Вінниці чоловік на велосипеді хотів переїхати річку і провалився під лід

У Вінниці чоловік на велосипеді хотів переїхати річку і провалився під лід

Київ • УНН

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У Вінниці чоловік провалився під лід на річці Південний Буг, намагаючись переїхати її на велосипеді. Рятувальники ДСНС витягли постраждалого з води та передали медикам.

У Вінниці чоловік вирішив на велосипеді переїхати річку Південний Буг, але план не вдався – він провалився у крижану воду, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Постраждалого помітили перехожі, які одразу викликали рятувальників. На допомогу вирушили два підрозділи ДСНС.

Вирішив вийти на лід для риболовлі: на Хмельниччині підліток провалився під кригу15.01.25, 20:27 • 30760 переглядiв

Водолази дістали з води чоловіка разом із велосипедом.

Рятувальники надали йому першу допомогу та передали медикам.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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