У Вінниці чоловік на велосипеді хотів переїхати річку і провалився під лід
Київ • УНН
У Вінниці чоловік провалився під лід на річці Південний Буг, намагаючись переїхати її на велосипеді. Рятувальники ДСНС витягли постраждалого з води та передали медикам.
У Вінниці чоловік вирішив на велосипеді переїхати річку Південний Буг, але план не вдався – він провалився у крижану воду, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Постраждалого помітили перехожі, які одразу викликали рятувальників. На допомогу вирушили два підрозділи ДСНС.
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Водолази дістали з води чоловіка разом із велосипедом.
Рятувальники надали йому першу допомогу та передали медикам.