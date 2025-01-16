У Вінниці чоловік на велосипеді хотів переїхати річку і провалився під лід

У Вінниці чоловік вирішив на велосипеді переїхати річку Південний Буг, але план не вдався – він провалився у крижану воду, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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Постраждалого помітили перехожі, які одразу викликали рятувальників. На допомогу вирушили два підрозділи ДСНС.

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Водолази дістали з води чоловіка разом із велосипедом.

Рятувальники надали йому першу допомогу та передали медикам.