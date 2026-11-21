Перша леді США Меланія Трамп розповіла, які поради дає своєму 20-річному синові Беррону щодо романтичних стосунків. Дружина американського президента Дональда Трампа переконана, що сучасний світ приховує чимало небезпек, тому закликає сина бути обережним під час знайомств. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Про особисте життя Беррона перша леді заговорила в новому документальному серіалі "МЕЛАНІЯ", який вийшов на Prime Video 20 листопада.

Я завжди кажу йому, що світ навколо небезпечний і потрібно бути обережним – поділилася Меланія.

Водночас вона наголосила, що підтримує із сином відкриті стосунки та готова допомогти йому порадою в будь-який момент.

Меланія розповіла про свої стосунки із сином

За словами першої леді, Беррон залишається її головним пріоритетом, незалежно від його віку.

У нас дуже відкрите спілкування про життя. Я завжди буду поруч із ним. Він знає, що він мій пріоритет і завжди ним залишатиметься – зазначила вона.

Меланія також пожартувала, що вважає себе "дуже класною мамою" і регулярно нагадує про це синові.

Крім того, вона порадила молодим матерям підтримувати відкрите спілкування з дітьми, поважати їхню індивідуальність та дозволяти самостійно обирати життєвий шлях.

Королівська дипломатія: навіщо Вільям і Кейт приїхали до Індії та про що говорили з Моді