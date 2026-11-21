У Литві виступили проти переговорів європейців із путіним у москві та назвали головну умову для діалогу
Київ • УНН
У Литві заявили, що європейцям не слід їхати до москви для переговорів. Діалог можливий лише після припинення вогню росією.
Головна радниця президента Литви Аста Скайсгірите заявила, що європейським представникам не варто їхати до москви для переговорів щодо завершення війни в Україні. За її словами, діалог із росією можливий лише після припинення вогню, на яке кремль поки не погоджується. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
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Скайсгірите прокоментувала пропозицію путіна провести переговори з представниками Європейського Союзу в російській столиці.
За її словами, попередні зустрічі відбувалися на нейтральній території, зокрема в Абу-Дабі. Тому європейці могли б запропонувати інше місце для діалогу, наприклад Женеву.
Чи повинні переговори відбуватися в москві – це дуже гарне питання. Я б сказала, що не повинні
За яких умов Європа готова до переговорів
Скайсгірите підкреслила, що росія насамперед повинна погодитися припинити бойові дії.
Наші умови дуже чіткі – спочатку припинення вогню, потім переговори, а не навпаки
Водночас радниця зазначила, що після зустрічі представників України, США та росії в Абу-Дабі сторони так і не досягли домовленостей щодо завершення війни.
За її словами, європейські країни продовжать підтримувати Україну фінансово та військово, а конкретні терміни наступного раунду переговорів залишаються невідомими.
Пісторіус закликав лідерів Європи їхати до москви на переговори20.11.26, 16:02 • 7204 перегляди