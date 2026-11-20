У наші дні Ештон Кутчер, мабуть, більше відомий своїми вмілими інвестиціями в технологічні компанії, ніж акторською кар'єрою, і ця репутація лише зміцниться після грандіозного IPO ШІ-гіганта Anthropic цього тижня, повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

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Венчурна фірма Sound Ventures, яку Кутчер заснував разом із менеджером музичних талантів Гаєм Осеарі у 2015 році, була одним із перших інвесторів в Anthropic і наразі володіє 0,5% акцій компанії, згідно з повідомленням Bloomberg. З моменту початку інвестицій у Anthropic у 2023 році Sound Ventures вклала в компанію 435 мільйонів доларів, а в четвер її інвестиції зросли більш ніж на 1500%, коли Anthropic дебютувала на біржі з ринковою капіталізацією понад 1,5 трильйона доларів.

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За даними Bloomberg, 0,5% акцій Anthropic, що належать Sound Ventures, зараз оцінюються приблизно в 7 мільярдів доларів, хоча поки неясно, скільки зароблять кожен із засновників на IPO, оскільки фірма має партнерів і вона управляє зовнішнім капіталом.

"Досить сказати, що Кутчер дуже скоро увійде до надбагатих, якщо він ще не досяг статусу мільярдера, оскільки деякі непідтверджені повідомлення припускають, що його статки перевищували 500 мільйонів доларів до виходу Anthropic на ринок", - ідеться у публікації.

На перший погляд, зауважує видання, "може здатися дивним, що зірка ностальгічного ситкому "Шоу 70-х" (That ’70s Show), класичного комедійного фільму "Чувак, де моя машина?" (Dude, Where’s My Car?) і сумнівних з художньої точки зору фільмів, таких як "Бабій" (Spread), "Донька мого боса" (My Boss’s Daughter) та "Молодята" (Just Married) досяг такого величезного фінансового успіху, але більш уважне вивчення довгої історії інвестицій Кутчера показує, що останній успіх з Anthropic — це лише останній з довгої низки розумних кроків".

Через Sound Ventures Кутчер володів частками у таких технологічних компаніях-єдинорогах, як Spotify, Uber, Bitcoin та Airbnb, а також був інвестором Hugging Face до придбання компанією Nvidia за 11,2 мільярда доларів.

На початку цього року Кутчер залишив Sound Ventures, щоб заснувати власну венчурну фірму, хоч і залишається її старшим радником. Декілька місяців тому він запустив Decimal Capital, нову венчурну фірму, що спеціалізується на технологіях. Decimal була заснована спільно з Морганом Беллером, колишнім партнером Andreessen Horowitz, а також людиною, яка раніше очолювала криптопроєкт Libra компанії Meta.

Попри свої інвестиційні досягнення, Кутчер продовжує зніматися в кіно і зовсім недавно відіграв головну роль у гучному серіалі FX "Краса" (The Beauty), продюсером якого виступив Раян Мерфі, прем'єра якого відбулася у січні.

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