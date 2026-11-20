В наши дни Эштон Кутчер, вероятно, больше известен своими умелыми инвестициями в технологические компании, чем актёрской карьерой, и эта репутация лишь укрепится после грандиозного IPO гиганта в сфере ИИ Anthropic на этой неделе, сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Венчурная фирма Sound Ventures, которую Кутчер основал вместе с менеджером музыкальных талантов Гаем Осеари в 2015 году, была одним из первых инвесторов Anthropic и в настоящее время владеет 0,5% акций компании, согласно сообщению Bloomberg. С момента начала инвестиций в Anthropic в 2023 году Sound Ventures вложила в компанию 435 миллионов долларов, а в четверг её инвестиции выросли более чем на 1500%, когда Anthropic дебютировала на бирже с рыночной капитализацией свыше 1,5 триллиона долларов.

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По данным Bloomberg, 0,5% акций Anthropic, принадлежащих Sound Ventures, сейчас оцениваются примерно в 7 миллиардов долларов, хотя пока неясно, сколько заработает каждый из основателей на IPO, поскольку у фирмы есть партнёры и она управляет внешним капиталом.

"Достаточно сказать, что Кутчер очень скоро войдёт в число сверхбогатых, если он ещё не достиг статуса миллиардера, поскольку некоторые неподтверждённые сообщения предполагают, что его состояние превышало 500 миллионов долларов до выхода Anthropic на рынок", — говорится в публикации.

На первый взгляд, отмечает издание, "может показаться странным, что звезда ностальгического ситкома "Шоу 70-х" (That ’70s Show), классического комедийного фильма "Чувак, где моя машина?" (Dude, Where’s My Car?) и сомнительных с художественной точки зрения фильмов, таких как "Бабник" (Spread), "Дочь моего босса" (My Boss’s Daughter) и "Молодожёны" (Just Married), добился такого огромного финансового успеха, но более внимательное изучение долгой истории инвестиций Кутчера показывает, что последний успех с Anthropic — лишь последний в длинной череде разумных шагов".

Через Sound Ventures Кутчер владел долями в таких технологических компаниях-единорогах, как Spotify, Uber, Bitcoin и Airbnb, а также был инвестором Hugging Face до приобретения компании Nvidia за 11,2 миллиарда долларов.

В начале этого года Кутчер покинул Sound Ventures, чтобы основать собственную венчурную фирму, хотя и остаётся её старшим советником. Несколько месяцев назад он запустил Decimal Capital, новую венчурную фирму, специализирующуюся на технологиях. Decimal была основана совместно с Морганом Беллером, бывшим партнёром Andreessen Horowitz, а также человеком, который ранее возглавлял криптопроект Libra компании Meta.

Несмотря на свои инвестиционные достижения, Кутчер продолжает сниматься в кино и совсем недавно сыграл главную роль в нашумевшем сериале FX "Красота" (The Beauty), продюсером которого выступил Райан Мёрфи и премьера которого состоялась в январе.

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