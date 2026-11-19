ИИ-гигант Anthropic привлек 81,3 миллиарда долларов в ходе крупнейшего в истории дебюта на фондовом рынке (IPO) после увеличения объёма размещения акций, что оценило производителя чат-ботов Claude в 1,5 триллиона долларов. Эта сделка опровергает опасения по поводу торговли ИИ и перспектив привлечения средств технологическими компаниями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Первый крупный разработчик передовых моделей ИИ, вышедший на биржу, Anthropic в среду, 18 ноября, установил цену своих акций на уровне 83 долларов за штуку, что выше первоначального диапазона от 70 до 78 долларов и свидетельствует о высоком спросе инвесторов на акции.

Ранее в среду агентство Reuters первым сообщило, что компания увеличила количество продаваемых акций примерно на 19%, до 980 миллионов акций. Увеличенный объём IPO превзошёл предыдущий рекордный дебют SpaceX Илона Маска в июне.

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Общий объём сделки составляет 107,3 ​​миллиарда долларов, включая ещё 26 миллиардов долларов, которые Anthropic привлекает посредством частного размещения акций по цене IPO, как показали документы.

Anthropic выходит на публичный рынок, несмотря на то что ситуация с акциями компаний, занимающихся искусственным интеллектом, стала сложной, отмечает издание.

В последние недели производители микросхем и облачные компании, привлекшие сотни миллиардов долларов для финансирования своих масштабных планов расходов, оказались под давлением из-за опасений по поводу оценки роста затрат на инфраструктуру ИИ и внезапной отставки Дженсена Хуанга из Nvidia, одного из столпов роста отрасли.

В то же время Anthropic столкнулась с вопросами о своих перспективах и способности поддерживать быстрый рост по мере усиления конкуренции в отрасли.

Армина Розенберг, портфельный менеджер и сооснователь Minotaur Capital, ожидающая распределения акций Anthropic, заявила, что IPO компании является полезным показателем интереса инвесторов к ИИ.

"Но одного выхода на биржу недостаточно, чтобы успокоить дебаты. Сейчас существует настоящая стена опасений, и для её преодоления потребуется несколько факторов. Как только Anthropic публично отчитается, это станет одним из самых чётких тестов того, выдерживает ли экономика искусственного интеллекта", — сказала она.

С учётом всех выпущенных акций IPO оценивает компанию примерно в 1,5 триллиона долларов, включая такие ценные бумаги, как опционы на акции и акции с ограничениями. Без учёта всех выпущенных акций оценка составляет около 1,1 триллиона долларов.

Фьючерсы на американские акции выросли после публикации деталей IPO Anthropic, тогда как азиатские технологические акции оставались под давлением на фоне более широких опасений по поводу торговли ИИ. Anthropic должна начать торги на Nasdaq в четверг, 19 ноября, под тикером ANT.

Успешный дебют может придать уверенности другим компаниям, ожидающим выхода на публичные рынки. Ожидается, что ближайший конкурент Anthropic, OpenAI, планирует провести листинг уже в следующем году.

Goldman Sachs и Morgan Stanley являются ведущими андеррайтерами размещения акций Anthropic, в котором участвует синдикат из 22 банков. Эти два банка также выступали ведущими андеррайтерами IPO SpaceX в начале этого года.

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