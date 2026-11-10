IPO Anthropic оценивает разработчика Claude в 1,4 трлн долларов — станет ли это испытанием для Уолл-стрит

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Громкое первичное публичное размещение акций (IPO) компании Anthropic — разработчика чат-бота Claude — оценивает ее стоимость в сумму до 1,4 триллиона долларов. Этот показатель несколько ниже ожиданий некоторых инвесторов и станет важным испытанием для веры Уолл-стрит в бум искусственного интеллекта (ИИ) — явление, к возникновению которого она сама же и приложила руку, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания начинает серию встреч с инвесторами (roadshow) в рамках продажи акций, которая должна стать ориентиром для всего сектора. Это происходит после нескольких лет ажиотажа, вызвавшего масштабный приток капитала в ИИ-компании и подтолкнувшего фондовый рынок США к историческим максимумам.

Владельцы Anthropic продолжают двигаться вперед, несмотря на недавнюю распродажу акций в технологическом секторе. Инвесторы все чаще ставят под сомнение, смогут ли доходы от бума ИИ оправдать огромные расходы и растущие затраты на обслуживание долгов в условиях высоких процентных ставок.

Разработчик ИИ и некоторые из его нынешних акционеров планируют привлечь до 64,4 миллиарда долларов через IPO, продав 825 миллионов акций по цене от 70 до 78 долларов за штуку. Ожидается, что торги акциями на бирже Nasdaq начнутся 19 ноября под тикером "ANT".

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Кроме того, Anthropic привлечет 26 миллиардов долларов в рамках отдельной сделки по частному размещению среди ключевых инвесторов. Среди них — Google (компания Alphabet), Nvidia (генеральный директор которой в настоящее время фигурирует в расследовании из-за романа с предполагаемой китайской шпионкой) и Advanced Micro Devices (AMD).

Это IPO стало самым ожидаемым событием года — после размещения компании SpaceX Илона Маска, которая в июне привлекла 75 миллиардов долларов при оценке стоимости почти в 1,75 триллиона долларов.

Индекс Nasdaq, в который входит множество технологических компаний, во время дневных торгов снизился на 1,2% на фоне оказавшихся хуже ожиданий данных по инфляции. В то же время акции Amazon — одного из инвесторов Anthropic — выросли на 1%, продемонстрировав лучшую динамику по сравнению с другими гигантами технологического сектора.

Инвесторы выражают обеспокоенность устойчивостью инвестиционного цикла, в частности тем, как быстро компании смогут превратить свои инвестиции в реальные доходы. При верхней границе ценового диапазона компанию Anthropic оценивают примерно в 1,4 триллиона долларов (с учетом полного размытия капитала — то есть включая такие ценные бумаги, как опционы на акции и акции с ограниченными правами). Без учета размытия — то есть без этих ценных бумаг — рыночная стоимость Anthropic составила бы около 1 триллиона долларов.

"Anthropic может стать чрезвычайно успешной компанией, но при такой оценке значительная часть этого успеха уже заложена в цену", — отметил Варун Датта, венчурный инвестор и основатель фонда Truth Ventures.

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Во вторник компания Anthropic подала обновленный проспект эмиссии. Как следует из электронных писем, с которыми ознакомилось агентство Reuters, поздно вечером в понедельник детали первичного публичного размещения (IPO) были на короткое время разосланы инвестиционным банкам, после чего их отозвали.

Согласно предварительным условиям, в ходе IPO Anthropic могла привлечь до 69,3 миллиарда долларов. Однако в обновленном проспекте, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), условия оказались другими: ценовой диапазон был снижен, а целевой объем привлеченных средств — уменьшен.

"Ориентация на оценку, почти на 20% ниже "рыночных ожиданий", дает инвесторам возможность повышать цену в процессе размещения. Это лучше, чем ситуация, когда предлагается жесткий вариант "бери или оставляй" — именно такой подход в свое время применила компания SpaceX", — объяснил Джефф Зелл, старший аналитик компании IPO Boutique.