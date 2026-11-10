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IPO Anthropic оцінює розробника Claude у 1,4 трлн доларів - чи стане це випробуванням на Волл-стріт

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Anthropic планує залучити до 64,4 млрд доларів через IPO, оцінивши компанію в 1,4 трлн доларів. Торги на Nasdaq очікуються 19 листопада.

IPO Anthropic оцінює розробника Claude у 1,4 трлн доларів - чи стане це випробуванням на Волл-стріт
REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Гучне первинне публічне розміщення акцій (IPO) компанії Anthropic — розробника чат-бота Claude — оцінює її вартість у суму до 1,4 трильйона доларів. Цей показник дещо нижчий за очікування деяких інвесторів і стане важливим випробуванням для віри Волл-стріт у бум штучного інтелекту (ШІ) — явище, до виникнення якого вона сама ж і доклала руку, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Компанія розпочинає серію зустрічей з інвесторами (roadshow) у межах продажу акцій, який має стати орієнтиром для всього сектору. Це відбувається після років ажіотажу, що спричинив масштабний приплив капіталу в ШІ-компанії та підштовхнув фондовий ринок США до історичних максимумів.

Власники Anthropic продовжують рухатися вперед, попри нещодавній розпродаж акцій у технологічному секторі. Інвестори дедалі частіше ставлять під сумнів, чи зможуть прибутки від буму ШІ виправдати величезні витрати та зростаючі витрати на обслуговування боргів в умовах високих відсоткових ставок.

Розробник ШІ та деякі з його нинішніх акціонерів планують залучити до 64,4 мільярда доларів через IPO, продавши 825 мільйонів акцій за ціною від 70 до 78 доларів за штуку. Очікується, що торги акціями на біржі Nasdaq розпочнуться 19 листопада під тікером "ANT".

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Крім того, Anthropic залучить 26 мільярдів доларів у межах окремої угоди про приватне розміщення з ключовими інвесторами. Серед них — Google (компанія Alphabet), Nvidia (генеральний директор якої наразі фігурує в розслідуванні через роман із імовірною китайською шпигункою) та Advanced Micro Devices (AMD).

Це IPO стало найбільш очікуваною подією року — після розміщення компанії SpaceX Ілона Маска, яка в червні залучила 75 мільярдів доларів при оцінці вартості майже в 1,75 трильйона доларів.

Індекс Nasdaq, до якого входить багато технологічних компаній, під час денних торгів знизився на 1,2% на тлі гірших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції. Натомість акції Amazon — одного з інвесторів Anthropic — зросли на 1%, продемонструвавши кращу динаміку порівняно з іншими гігантами технологічного сектору.

Інвестори висловлюють занепокоєння щодо стійкості інвестиційного циклу, зокрема щодо того, як швидко компанії зможуть перетворити свої інвестиції на реальний дохід. За верхньою межею цінового діапазону компанію Anthropic оцінюють приблизно в 1,4 трильйона доларів (з урахуванням повного розмиття капіталу — тобто включно з такими цінними паперами, як опціони на акції та акції з обмеженими правами). Без урахування розмиття — тобто без цих цінних паперів — ринкова вартість Anthropic становила б близько 1 трильйона доларів.

"Anthropic може стати надзвичайно успішною компанією, але за такої оцінки значна частина цього успіху вже закладена в ціну", — зазначив Варун Датта, венчурний інвестор і засновник фонду Truth Ventures.

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У вівторок компанія Anthropic подала оновлений проспект емісії. Як випливає з електронних листів, з якими ознайомилося агентство Reuters, пізно ввечері в понеділок деталі первинного публічного розміщення (IPO) були на короткий час розіслані інвестиційним банкам, після чого їх відкликали.

Згідно з попередніми умовами, в ході IPO Anthropic могла залучити до 69,3 мільярда доларів. Однак в оновленому проспекті, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), умови виявилися іншими: ціновий діапазон був знижений, а цільовий обсяг залучених коштів — зменшений.

"Орієнтація на оцінку, що майже на 20% нижча за "ринкові очікування", дає інвесторам можливість підвищувати ціну в процесі розміщення. Це краще, ніж ситуація, коли пропонується жорсткий варіант "бери або залишай" — саме такий підхід свого часу застосувала компанія SpaceX", — пояснив Джефф Зелл, старший аналітик компанії IPO Boutique.

Антоніна Туманова

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