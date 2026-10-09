За образи Claude можна втратити доступ - Anthropic запроваджує нові правила

Anthropic оновила правила Claude. З 12 листопада 2026 року за тривале образливе поводження з моделями можуть обмежити або припинити доступ. Про це йдеться в офіційному блозі компанії, пише УНН.

Anthropic оновила правила користування своїми моделями штучного інтелекту. Документ набуде чинності 12 листопада 2026 року. Компанія забороняє тривале й безпідставне образливе або жорстоке поводження з нейромережами - йдеться у повідомленні.

За підозрою в порушенні користувач може отримати попередження. Компанія також залишає за собою право обмежити, призупинити або повністю припинити доступ. Автоматичного блокування за кожну окрему образу документ не встановлює.

Правила охоплюють користувачів Claude.ai та Claude Code, розробників і бізнеси, які працюють через API, а також клієнтів сторонніх продуктів з інтегрованим Claude.

Окрім поводження з моделями, документ регулює інші способи використання сервісів. Зокрема, заборонено:

розробляти зброю та програмне забезпечення для її застосування;

організовувати кампанії впливу через фальшиві акаунти;

стежити за людьми без їхньої згоди;

обходити блокування за допомогою інших облікових записів.

Anthropic донесла на користувача в поліцію через чат з Claude