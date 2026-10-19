ШІ-гігант Anthropic хоче передати 5% акцій у "фонд суспільного блага"

Гігант штучного інтелекту (ШІ) Anthropic заявляє, що виділить 5% своїх акцій у фонд, який робитиме пожертви на "суспільне благо". Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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Це оголошення з'явилося на тлі підготовки Anthropic до потенційного блокбастера для лістингу на фондовому ринку, який може оцінити компанію в понад 1 трлн доларів.

Індустрія ШІ нещодавно опинилася під пильною увагою через проблеми безпеки та побоювання щодо її впливу на суспільство та економіку. Як повідомляється, Anthropic у своїй заявці на первинне публічне розміщення акцій (IPO) заявила, що ШІ може становити "катастрофічні або екзистенційні ризики для людства".

Anthropic попередила, що ШІ може нести "екзистенційні ризики для людства"

Anthropic заявила, що запропонований фонд може підтримувати некомерційні організації та зусилля щодо вирішення проблеми впливу ШІ на ринок праці.

Додано, що жодна з акцій, що належать фонду, не буде використана для лобіювання чи політичних пожертвувань у США чи за кордоном.

Фонд суспільної користі Anthropic також може отримати ще 2% акцій компанії на розсуд ради директорів, заявив розробник Claude у своїй заяві, опублікованій у неділю, 18 жовтня.

Технологічний мільярдер Ілон Маск відповів на оголошення в соціальних мережах: "Я рекомендую видавати акції безпосередньо громадськості. Саме це я й робитиму", – додав він.

Минулого тижня Anthropic повідомила потенційним інвесторам, що її дохід зріс на 45% до 16,8 млрд доларів за три місяці до кінця вересня.

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