ШІ-гігант Anthropic хоче передати 5% акцій у "фонд суспільного блага"
Київ • УНН
Anthropic планує передати 5% акцій фонду для підтримки суспільних ініціатив і подолання впливу ШІ на ринок праці. Компанію можуть оцінити понад $1 трлн.
Гігант штучного інтелекту (ШІ) Anthropic заявляє, що виділить 5% своїх акцій у фонд, який робитиме пожертви на "суспільне благо". Про це УНН пише з посиланням на BBC.
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Це оголошення з'явилося на тлі підготовки Anthropic до потенційного блокбастера для лістингу на фондовому ринку, який може оцінити компанію в понад 1 трлн доларів.
Індустрія ШІ нещодавно опинилася під пильною увагою через проблеми безпеки та побоювання щодо її впливу на суспільство та економіку. Як повідомляється, Anthropic у своїй заявці на первинне публічне розміщення акцій (IPO) заявила, що ШІ може становити "катастрофічні або екзистенційні ризики для людства".
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Anthropic заявила, що запропонований фонд може підтримувати некомерційні організації та зусилля щодо вирішення проблеми впливу ШІ на ринок праці.
Додано, що жодна з акцій, що належать фонду, не буде використана для лобіювання чи політичних пожертвувань у США чи за кордоном.
Фонд суспільної користі Anthropic також може отримати ще 2% акцій компанії на розсуд ради директорів, заявив розробник Claude у своїй заяві, опублікованій у неділю, 18 жовтня.
Технологічний мільярдер Ілон Маск відповів на оголошення в соціальних мережах: "Я рекомендую видавати акції безпосередньо громадськості. Саме це я й робитиму", – додав він.
Минулого тижня Anthropic повідомила потенційним інвесторам, що її дохід зріс на 45% до 16,8 млрд доларів за три місяці до кінця вересня.
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