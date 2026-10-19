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ШІ-гігант Anthropic хоче передати 5% акцій у "фонд суспільного блага"

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

Anthropic планує передати 5% акцій фонду для підтримки суспільних ініціатив і подолання впливу ШІ на ринок праці. Компанію можуть оцінити понад $1 трлн.

ШІ-гігант Anthropic хоче передати 5% акцій у "фонд суспільного блага"

Гігант штучного інтелекту (ШІ) Anthropic заявляє, що виділить 5% своїх акцій у фонд, який робитиме пожертви на "суспільне благо". Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Це оголошення з'явилося на тлі підготовки Anthropic до потенційного блокбастера для лістингу на фондовому ринку, який може оцінити компанію в понад 1 трлн доларів.

Індустрія ШІ нещодавно опинилася під пильною увагою через проблеми безпеки та побоювання щодо її впливу на суспільство та економіку. Як повідомляється, Anthropic у своїй заявці на первинне публічне розміщення акцій (IPO) заявила, що ШІ може становити "катастрофічні або екзистенційні ризики для людства".

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Anthropic заявила, що запропонований фонд може підтримувати некомерційні організації та зусилля щодо вирішення проблеми впливу ШІ на ринок праці.

Додано, що жодна з акцій, що належать фонду, не буде використана для лобіювання чи політичних пожертвувань у США чи за кордоном.

Фонд суспільної користі Anthropic також може отримати ще 2% акцій компанії на розсуд ради директорів, заявив розробник Claude у своїй заяві, опублікованій у неділю, 18 жовтня.

Технологічний мільярдер Ілон Маск відповів на оголошення в соціальних мережах: "Я рекомендую видавати акції безпосередньо громадськості. Саме це я й робитиму", – додав він.

Минулого тижня Anthropic повідомила потенційним інвесторам, що її дохід зріс на 45% до 16,8 млрд доларів за три місяці до кінця вересня.

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Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
благодійність
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки