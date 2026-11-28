Спецпосланник президента США Джаред Кушнер спричинив хвилю обурення серед українських та європейських політиків після того, як назвав володимира путіна "гросмейстером політики", а війну росії проти України представив як опосередковане протистояння москви та Європи. Деякі законодавці вже закликають усунути зятя Дональда Трампа від мирних переговорів, повідомляє Politico, пише УНН.

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В інтерв'ю для подкасту MD Meets Кушнер також похвалив путіна за нібито проявлену "стриманість" через незастосування ядерної зброї та назвав російського переговорника кирила дмитрієва "неймовірним другом"

Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко заявив, що така позиція становить небезпеку не лише для України, а й для національних інтересів США.

Я давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, які прагнуть угод із росією, а очима самого путіна – наголосив Мережко.

Народна депутатка Галина Янченко, своєю чергою, назвала заяви Кушнера викривленням реальності, яке заперечує суб'єктність України, та зазначила, що в інтерв'ю він фактично виступив як захисник росії.

У Європі звинуватили Кушнера в повторенні кремлівської пропаганди

Німецький депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що Вашингтон не діє як чесний посередник, а чинить односторонній тиск на Україну.

Кушнер розсипався у компліментах путіну, назвавши його гросмейстером політики та історичною особою

Ще різкіше висловилася голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Вона назвала твердження Кушнера про опосередковану війну "чистою кремлівською пропагандою".

За її словами, після таких заяв Кушнера навряд чи можна серйозно сприймати як нейтрального посередника, а Білий дім, схоже, більше "сидів на колінах у путіна", ніж працював над досягненням справедливого миру.

Білий дім не відповів на запити Politico щодо критики Кушнера та адміністрації Трампа.

Кушнер звинуватив Україну у зриві переговорів, пославшись на історію, яку спростовувала навіть американська розвідка та Трамп