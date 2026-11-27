Ракети для Patriot та посилення ППО: Зеленський узгодив із Рютте ключові сигнали для Трампа
Київ • УНН
Зеленський і Рютте скоординували позиції перед зустріччю з Трампом. Серед ключових тем було постачання Україні ракет для Patriot.
Президент України Володимир Зеленський перед поїздкою генерального секретаря НАТО Марка Рютте до США узгодив із ним низку питань, які необхідно було донести до американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Однією з ключових тем стало постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.
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За словами очільника українського МЗС, він особисто був присутній під час розмови Зеленського та Рютте, яка відбулася напередодні візиту генерального секретаря НАТО до Сполучених Штатів. Під час спілкування сторони скоординували позиції та погодили ключові сигнали для американського президента.
Одним із пріоритетних питань було забезпечення України ракетами для систем Patriot. Сибіга висловив упевненість, що Рютте порушив це питання під час переговорів із Трампом.
Міністр також наголосив, що президент України та генеральний секретар НАТО підтримують постійний контакт, а їхні розмови відбуваються незалежно від дипломатичних графіків.
"Вони відбуваються постійно, в будь-який час, за будь-яких обставин, коли потрібна підтримка, коли потрібен обмін думками і коли потрібні важливі рішення", – зазначив Сибіга.
Крім того, очільник українського МЗС анонсував свою зустріч із Рютте в Брюсселі. Найближчим часом Сибіга візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, а також у засіданні Ради Україна – НАТО.
Нагадаємо
25 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Сторони обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російської війни проти України, недопущення її поширення, ситуацію навколо Ірану, а також зміцнення обороноздатності Північноатлантичного альянсу.