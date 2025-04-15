Міністерство закордонних справ України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18817 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131818 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125959 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124633 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127534 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191464 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах

На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.

Політика • 14 квітня, 09:31 • 2442 перегляди

Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Війна • 13 квітня, 19:44 • 4242 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

Внаслідок ракетного удару по Сумах загинуло 24 особи, серед них 1 дитина. Зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки та Конгрес-центр.

Суспільство • 13 квітня, 10:46 • 23332 перегляди

"Абсолютне зло": українські урядовці відреагували на жорстоку атаку росії по центру Сум

Росія завдала ракетного удару по центру міста Суми у Вербну неділю, вбивши 21 людину та поранивши 83. Урядовці засудили атаку, назвавши її абсолютним злом та воєнним злочином.

Війна • 13 квітня, 10:16 • 6046 перегляди

Речник МЗС України звинуватив соцмережу X у замовчуванні воєнних злочинів росії

Речник МЗС Георгій Тихий розкритикував соцмережу X за те, що вона позначила допис про вбитих росією українських дітей як "чутливий контент", назвавши це приховуванням воєнних злочинів.

Війна • 12 квітня, 06:59 • 4545 перегляди

Естонія зобов'язала свої церкви розірвати стосунки з москвою

Естонія ухвалила закон, що зобов'язує релігійні організації припинити зв'язки з іноземними особами, які становлять загрозу безпеці країни. На виконання вимог дається два місяці.

Політика • 10 квітня, 13:28 • 7927 перегляди

МЗС України: росія веде системні релігійні репресії на окупованих територіях

МЗС України заявило про утиски релігійних свобод на окупованих територіях.

Суспільство • 10 квітня, 07:57 • 10524 перегляди

Один - "турист", інший - завербований: нові подробиці допиту китайських полонених

СБУ допитала двох громадян Китаю, захоплених у полон на Донеччині. Вони розповіли, як їх завербували до армії рф та про перше бойове завдання.

Війна • 9 квітня, 20:37 • 10247 перегляди

МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через взяття ЗСУ у полон двох китайських громадян

Україна викликала повіреного Китаю через участь китайців у війні на боці Росії. В МЗС наголосили, що це підриває довіру до Пекіна та ставить під сумнів їхню позицію щодо миру.

Війна • 8 квітня, 13:48 • 8984 перегляди

МЗС України відповіло конгресвумен Спартц

У МЗС України відреагували на слова Вікторії Спартц щодо територій. Речник МЗС наголосив, що вся українська земля завжди буде українською.

Політика • 8 квітня, 06:39 • 139961 перегляди

Новий посол України в Китаї: що відомо про Олександра Нечитайла

Президент України призначив Олександра Нечитайла, колишнього посла в Малайзії, послом в Китай. Він має великий досвід роботи в МЗС та володіє китайською мовою.

Політика • 7 квітня, 19:25 • 9808 перегляди

Зеленський: погроза з Чорного моря – ще одна причина для посилення оборони України

Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, особливо систем "Петріот". Росія використовує акваторію Чорного моря для ударів, тому потрібне посилення оборони.

Війна • 6 квітня, 13:47 • 26368 перегляди

"Час посилювати тиск на москву": у МЗС відреагували на нічну атаку рф

МЗС України закликало світ посилити тиск на Москву, щоб зупинити терористичні атаки. Росія відповіла на пропозиції США новими ракетами та дронами.

Війна • 6 квітня, 08:40 • 57507 перегляди

Дволика стратегія: путін демонструє подвійні підходи у вирішенні "українського питання" - NBC News

путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.

Війна • 5 квітня, 20:12 • 11837 перегляди

Це сигнал москви Вашингтону: в МЗС оприлюднили заяву щодо удару по Кривому Рогу

Росія вдарила по Кривому Рогу касетною ракетою, вбивши 18 людей, серед яких 9 дітей. МЗС України назвало це сигналом Москви Вашингтону.

Війна • 5 квітня, 15:20 • 57186 перегляди

В Енергоатомі відреагували на чутки, що росія запускає окуповану ЗАЕС

В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.

Війна • 3 квітня, 15:07 • 12423 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни. Також це сприятиме реформам, яких очікує сирійський народ.

Політика • 2 квітня, 17:20 • 23435 перегляди

У МЗС заявили, що Україна бачить шанс пришвидшити мир завдяки партнерству зі США

Київ зацікавлений у партнерстві із США для досягнення справедливого миру. Раніше МЗС України отримало від США текст угоди щодо мінеральних ресурсів.

Політика • 1 квітня, 12:29 • 17327 перегляди

Україна звернулася до ООН та МКС через мобілізацію українців в армію рф на ТОТ

МЗС України висловило рішучий протест через примусову мобілізацію українців до армії рф на окупованих територіях. Також закликали світ посилити тиск на кремлівський режим.

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На бельгійському кінофестивалі скасували показ пропагандистського фільму рф після звернення України

Кінофестиваль DOCVILLE у Бельгії скасував показ стрічки "Russians at War" після звернення Посольства України. Фільм намагався зобразити російських військових "жертвами обставин".

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Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла узгодженості із зовнішньою політикою ЄС на 95% у 2024 та 100% у 2025 роках. Наступним кроком є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини".

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МЗС України розкритикувало World Press Photo за поєднання фото української дитини, травмованої війною, та російського солдата. Це приклад хибної моральної еквівалентності.

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росія маніпулює ядерною безпекою, використовуючи ЗАЕС для шантажу Європи. МЗС закликає партнерів посилити тиск для повернення станції під контроль України.

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"Справа перебуває під контролем посольства України": речник МЗС про знайдене тіло 13-річного українця в Іспанії

МЗС України підтверджує інформацію про знайдене тіло 13-річного українця в Іспанії. Посольство України в Іспанії контролює ситуацію та очікує додаткову інформацію від компетентних органів.

Суспільство • 27 березня, 16:25 • 29650 перегляди

Україна попросила МАГАТЕ з’ясувати ситуацію щодо дизельного резервуара на ЗАЕС - Тихий

МЗС України закликало МАГАТЕ перевірити ситуацію на ЗАЕС після пошкодження дизельного резервуара. Україна наголошує на нездатності рф забезпечити безпеку станції.

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Немчінов задекларував ретроавто ЗАЗ: що ще є в декларації міністра Кабміну

Олег Немчінов задекларував понад 1,2 млн грн зарплати за минулий рік. Він має квартири у Львові та Києві, а також електромобіль CHEVROLET BOLT EV.

Економіка • 26 березня, 09:51 • 35723 перегляди

лукашенко всьоме "вступив" на посаду президента білорусі

У білорусі олександру лукашенку провели процедуру вступу на посаду президента - уже всьоме.

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У Мумбаї відкрили Генеральне консульство України

У Мумбаї, фінансовій столиці Індії, відкрито Генеральне консульство України. Це сприятиме захисту прав громадян та розвитку бізнес-контактів.

Політика • 20 березня, 17:52 • 12510 перегляди

Україна закликає до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

В МЗС України висловили занепокоєння через новий спалах насильства в Газі, що призвів до жертв. Київ закликає до відновлення режиму припинення вогню та гуманітарної допомоги.

Політика • 18 березня, 20:34 • 15923 перегляди

Нагадали про співучасть у злочині проти України і порівняли з тарганом: у МЗС відповіли лукашенку за образу Зеленського

У МЗС відреагували на образи лукашенка в бік Зеленського. Речник МЗС нагадав про співучасть білоруського диктатора у злочині агресії проти України.

Політика • 15 березня, 18:06 • 72128 перегляди