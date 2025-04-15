Міністерство закордонних справ України

На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.
14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
Внаслідок ракетного удару по Сумах загинуло 24 особи, серед них 1 дитина. Зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки та Конгрес-центр.
Росія завдала ракетного удару по центру міста Суми у Вербну неділю, вбивши 21 людину та поранивши 83. Урядовці засудили атаку, назвавши її абсолютним злом та воєнним злочином.
Речник МЗС Георгій Тихий розкритикував соцмережу X за те, що вона позначила допис про вбитих росією українських дітей як "чутливий контент", назвавши це приховуванням воєнних злочинів.
Естонія ухвалила закон, що зобов'язує релігійні організації припинити зв'язки з іноземними особами, які становлять загрозу безпеці країни. На виконання вимог дається два місяці.
МЗС України заявило про утиски релігійних свобод на окупованих територіях.
СБУ допитала двох громадян Китаю, захоплених у полон на Донеччині. Вони розповіли, як їх завербували до армії рф та про перше бойове завдання.
Україна викликала повіреного Китаю через участь китайців у війні на боці Росії. В МЗС наголосили, що це підриває довіру до Пекіна та ставить під сумнів їхню позицію щодо миру.
У МЗС України відреагували на слова Вікторії Спартц щодо територій. Речник МЗС наголосив, що вся українська земля завжди буде українською.
Президент України призначив Олександра Нечитайла, колишнього посла в Малайзії, послом в Китай. Він має великий досвід роботи в МЗС та володіє китайською мовою.
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, особливо систем "Петріот". Росія використовує акваторію Чорного моря для ударів, тому потрібне посилення оборони.
МЗС України закликало світ посилити тиск на Москву, щоб зупинити терористичні атаки. Росія відповіла на пропозиції США новими ракетами та дронами.
путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.
Росія вдарила по Кривому Рогу касетною ракетою, вбивши 18 людей, серед яких 9 дітей. МЗС України назвало це сигналом Москви Вашингтону.
В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.
В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни. Також це сприятиме реформам, яких очікує сирійський народ.
Київ зацікавлений у партнерстві із США для досягнення справедливого миру. Раніше МЗС України отримало від США текст угоди щодо мінеральних ресурсів.
МЗС України висловило рішучий протест через примусову мобілізацію українців до армії рф на окупованих територіях. Також закликали світ посилити тиск на кремлівський режим.
Кінофестиваль DOCVILLE у Бельгії скасував показ стрічки "Russians at War" після звернення Посольства України. Фільм намагався зобразити російських військових "жертвами обставин".
Україна досягла узгодженості із зовнішньою політикою ЄС на 95% у 2024 та 100% у 2025 роках. Наступним кроком є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини".
МЗС України розкритикувало World Press Photo за поєднання фото української дитини, травмованої війною, та російського солдата. Це приклад хибної моральної еквівалентності.
росія маніпулює ядерною безпекою, використовуючи ЗАЕС для шантажу Європи. МЗС закликає партнерів посилити тиск для повернення станції під контроль України.
МЗС України підтверджує інформацію про знайдене тіло 13-річного українця в Іспанії. Посольство України в Іспанії контролює ситуацію та очікує додаткову інформацію від компетентних органів.
МЗС України закликало МАГАТЕ перевірити ситуацію на ЗАЕС після пошкодження дизельного резервуара. Україна наголошує на нездатності рф забезпечити безпеку станції.
Олег Немчінов задекларував понад 1,2 млн грн зарплати за минулий рік. Він має квартири у Львові та Києві, а також електромобіль CHEVROLET BOLT EV.
У білорусі олександру лукашенку провели процедуру вступу на посаду президента - уже всьоме.
У Мумбаї, фінансовій столиці Індії, відкрито Генеральне консульство України. Це сприятиме захисту прав громадян та розвитку бізнес-контактів.
В МЗС України висловили занепокоєння через новий спалах насильства в Газі, що призвів до жертв. Київ закликає до відновлення режиму припинення вогню та гуманітарної допомоги.
У МЗС відреагували на образи лукашенка в бік Зеленського. Речник МЗС нагадав про співучасть білоруського диктатора у злочині агресії проти України.