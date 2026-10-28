Сибіга назвав три рівні, на яких росія прагне розділити Захід

Стратегічна мета росії, за даними української розвідки, - розділити західних партнерів на трьох рівнях. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує МЗС, під час виступу на пленарній сесії Нордичної Ради у Гельсінкі 28 жовтня, передає УНН.

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За словами Андрія Сибіги, українська розвідка визначила стратегічну мету росії.

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За даними нашої розвідки, стратегічна мета росії — розділити нас на трьох рівнях: Європу та США, країни ЄС і НАТО між собою, а також європейські держави зсередини. Є лише одна ефективна відповідь — єдність на всіх трьох рівнях – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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