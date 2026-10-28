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Сибіга назвав три рівні, на яких росія прагне розділити Захід

Київ • УНН

 • 310 перегляди

За даними української розвідки, росія прагне розколоти західних партнерів на трьох рівнях. Сибіга закликав відповісти єдністю.

Сибіга назвав три рівні, на яких росія прагне розділити Захід

Стратегічна мета росії, за даними української розвідки, - розділити західних партнерів на трьох рівнях. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує МЗС, під час виступу на пленарній сесії Нордичної Ради у Гельсінкі 28 жовтня, передає УНН.

Деталі

За словами Андрія Сибіги, українська розвідка визначила стратегічну мету росії.

путін хоче розвалити НАТО та ЄС зсередини, ключову роль він відвів Молдові - NYT14.08.26, 18:07 • 39684 перегляди

За даними нашої розвідки, стратегічна мета росії — розділити нас на трьох рівнях: Європу та США, країни ЄС і НАТО між собою, а також європейські держави зсередини. Є лише одна ефективна відповідь — єдність на всіх трьох рівнях

– заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

росія хоче сегментувати ЄС за прикладом, схожим як для України: у ЦПД озвучили сценарій кремля01.04.25, 16:53 • 23499 переглядiв

Алла Кіосак

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