Сибіга назвав три рівні, на яких росія прагне розділити Захід
Київ • УНН
За даними української розвідки, росія прагне розколоти західних партнерів на трьох рівнях. Сибіга закликав відповісти єдністю.
Стратегічна мета росії, за даними української розвідки, - розділити західних партнерів на трьох рівнях. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує МЗС, під час виступу на пленарній сесії Нордичної Ради у Гельсінкі 28 жовтня, передає УНН.
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За словами Андрія Сибіги, українська розвідка визначила стратегічну мету росії.
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