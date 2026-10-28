Сибига назвал три уровня, на которых россия стремится разделить Запад

Стратегическая цель россии, по данным украинской разведки, — разделить западных партнеров на трех уровнях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует МИД, во время выступления на пленарной сессии Северного совета в Хельсинки 28 октября, сообщает УНН.

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По словам Андрея Сибиги, украинская разведка определила стратегическую цель россии.

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По данным нашей разведки, стратегическая цель россии — разделить нас на трех уровнях: Европу и США, страны ЕС и НАТО между собой, а также европейские государства изнутри. Есть лишь один эффективный ответ — единство на всех трех уровнях — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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