Сибига назвал три уровня, на которых россия стремится разделить Запад
Киев • УНН
По данным украинской разведки, россия стремится расколоть западных партнеров на трех уровнях. Сибига призвал ответить единством.
Стратегическая цель россии, по данным украинской разведки, — разделить западных партнеров на трех уровнях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует МИД, во время выступления на пленарной сессии Северного совета в Хельсинки 28 октября, сообщает УНН.
Детали
По словам Андрея Сибиги, украинская разведка определила стратегическую цель россии.
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