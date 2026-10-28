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Сибига назвал три уровня, на которых россия стремится разделить Запад

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

По данным украинской разведки, россия стремится расколоть западных партнеров на трех уровнях. Сибига призвал ответить единством.

Сибига назвал три уровня, на которых россия стремится разделить Запад

Стратегическая цель россии, по данным украинской разведки, — разделить западных партнеров на трех уровнях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует МИД, во время выступления на пленарной сессии Северного совета в Хельсинки 28 октября, сообщает УНН.

Детали

По словам Андрея Сибиги, украинская разведка определила стратегическую цель россии.

путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT14.08.26, 18:07 • 39684 просмотра

По данным нашей разведки, стратегическая цель россии — разделить нас на трех уровнях: Европу и США, страны ЕС и НАТО между собой, а также европейские государства изнутри. Есть лишь один эффективный ответ — единство на всех трех уровнях

— заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

россия хочет сегментировать ЕС по примеру, схожему как для Украины: в ЦПД озвучили сценарий кремля01.04.25, 16:53 • 23499 просмотров

Алла Киосак

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