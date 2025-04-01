россия хочет сегментировать ЕС по примеру, схожему как для Украины: в ЦПД озвучили сценарий кремля

российская федерация стремится разделить Европейский Союз по тому же сценарию, что и для Украины, и для этого кремль использует целую сеть политиков-евроскептиков. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

"россия стремится сегментизировать Евросоюз путем поддержки политиков-евроскептиков, и эта концепция очень похожа на идею "федерализации Украины", которую путин продвигал усилиями медведчука в свое время, только теперь для ЕС", - написал Коваленко.

По их логике, как указал руководитель ЦПД, единый организм Евросоюза должен быть разрушен - тогда часть стран Европы кремль сможет вернуть под свой контроль. В то же время россияне ожидают, что некоторые европейские страны создадут союзы между собой, говорит Коваленко.

"Это не сегодняшняя идея рф, они продвигают такую политику еще с 2014-15 годов, а задумали и начали определенное воплощение еще раньше - в 2009-2010 годах", - пишет руководитель ЦПД. По его мнению, сейчас все зависит от скорости реакции европейских политиков и элит.

Напомним

Европейский Союз, вероятно, не будет отменять санкции против россии, пока кремль не прекратит войну в Украине. Однако, по данным Института изучения войны, США могут потребовать от ЕС отмены ограничений в отношении россии.