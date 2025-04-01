россия хочет сегментировать ЕС по примеру, схожему как для Украины: в ЦПД озвучили сценарий кремля
Киев • УНН
россия пытается разрушить единство Евросоюза, поддерживая евроскептиков, чтобы вернуть контроль над частью стран. Эта стратегия похожа на попытки "федерализации Украины".
российская федерация стремится разделить Европейский Союз по тому же сценарию, что и для Украины, и для этого кремль использует целую сеть политиков-евроскептиков. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
"россия стремится сегментизировать Евросоюз путем поддержки политиков-евроскептиков, и эта концепция очень похожа на идею "федерализации Украины", которую путин продвигал усилиями медведчука в свое время, только теперь для ЕС", - написал Коваленко.
По их логике, как указал руководитель ЦПД, единый организм Евросоюза должен быть разрушен - тогда часть стран Европы кремль сможет вернуть под свой контроль. В то же время россияне ожидают, что некоторые европейские страны создадут союзы между собой, говорит Коваленко.
"Это не сегодняшняя идея рф, они продвигают такую политику еще с 2014-15 годов, а задумали и начали определенное воплощение еще раньше - в 2009-2010 годах", - пишет руководитель ЦПД. По его мнению, сейчас все зависит от скорости реакции европейских политиков и элит.
Напомним
Европейский Союз, вероятно, не будет отменять санкции против россии, пока кремль не прекратит войну в Украине. Однако, по данным Института изучения войны, США могут потребовать от ЕС отмены ограничений в отношении россии.