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росія хоче сегментувати ЄС за прикладом, схожим як для України: у ЦПД озвучили сценарій кремля

Київ • УНН

 • 23250 перегляди

росія намагається зруйнувати єдність Євросоюзу, підтримуючи євроскептиків, щоб повернути контроль над частиною країн. Ця стратегія схожа на спроби "федералізації України".

росія хоче сегментувати ЄС за прикладом, схожим як для України: у ЦПД озвучили сценарій кремля

російська федерація прагне розділити Європейський Союз за тим же сценарієм, що і для України, і для цього кремль використовує цілу мережу політиків-євроскептиків. Про це повідомив в Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

"росія прагне сегментизувати Євросоюз шляхом підтримки політиків-євроскептиків, і ця концепція дуже схожа на ідею "федералізації України", яку путін просував зусиллями медведчука свого часу, тільки тепер для ЄС", - написав Коваленко.

За їхньої логікою, як вказав керівник ЦПД, єдиний організм Євросоюзу має бути зруйнований - тоді частину країн Європи кремль зможе повернути під свій контроль. Водночас росіяни очікують, що деякі європейські країни створять союзи між собою, каже Коваленко.

"Це не сьогоднішня ідея рф, вони просувають таку політику ще з 2014-15 років, а задумали і почали певне втілення ще раніше - в 2009-2010 роках", - пише керівник ЦПД. На його думку, зараз все залежить від швидкості реакції європейських політиків та еліт.

Нагадаємо

Європейський Союз, ймовірно, не буде скасовувати санкції проти росії, доки кремль не припинить війну в Україні. Однак, за даними Інституту вивчення війни, США можуть вимагати від ЄС скасування обмежень щодо росії.

Євген Устименко

Євген Устименко

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