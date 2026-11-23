Министерство иностранных дел россии вызвало временного поверенного в делах Эстонии в россии Марека Юхтеги, которому был выражен "решительный протест" в связи с решением закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе, передает УНН.

23 ноября в МИД россии был вызван временный поверенный в делах Эстонии в россии Марек Юхтеги, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательным обвинением россии в неудавшемся поджоге предприятия военно-промышленного комплекса под Таллином и решением эстонского правительства в связи с этим закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря этого года

Эстонскому дипломату было указано, что "подобные поспешные обвинения, не имеющие под собой никакой доказательной базы, в очередной раз разоблачают закоренелую „русофобскую сущность эстонского режима".

О последствиях такого шага в Таллине, похоже, серьезно не задумываются. Закрытие государственной границы прежде всего нанесет очередной удар по эстонской экономике и обернется бумерангом как для самого Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО. Очередная антироссийская выходка эстонской стороны добавляется к многочисленным враждебным действиям, совершенным этим прибалтийским государством за последние годы. Эстония продолжает активно поддерживать "киевский режим", негласно предоставляя свое воздушное пространство для пролетов украинских дронов с целью осуществления атак на северо-запад России, что объективно и доказательно фиксировалось российской стороной уже неоднократно. Эстонскому дипломату вновь было указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с россией

В МИД добавили, что в Эстонии набирают обороты репрессивные меры, направленные против русскоязычных.

Для решения "русского вопроса" Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям, депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре. В своих полицейских методах власти не пренебрегают даже принудительными мерами и угрозой полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви. Главе эстонской дипломатической миссии было разъяснено, что такая необоснованная политика культивирования всеобъемлющей враждебности в отношении нашей страны и впредь будет оказывать дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе и негативно сказываться как на благосостоянии жителей Эстонии, так и на и без того печальном экономическом положении этой прибалтийской страны. В ходе встречи было подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право принимать комплексные политико-дипломатические меры, направленные на защиту национальных интересов России и законных прав граждан нашей страны