Сегодня Киевский районный суд Одессы не смог продолжить полноценное рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex. Как стало известно УНН, на заседании было рассмотрено лишь очередное ходатайство защиты врача Виталия Русакова об отводе председательствующего судьи.

Детали

Судья Виктор Чаплицкий отказал в удовлетворении этого ходатайства, ставшего четвертым.

Примечательно, что предыдущие два судебных заседания не состоялись: 19 ноября заседание не состоялось из-за отпуска одного из адвокатов, а следующее заседание 20 ноября не состоялось из-за тревоги и подачи ходатайства об отводе судьи.

Подобные переносы происходили и раньше. Например, сразу три заседания, запланированные на 11, 12 и 13 ноября, отложили из-за ходатайств защитников обвиняемого Виталия Русакова.

То есть уже фактически шесть заседаний подряд суд не может продолжить активное судебное рассмотрение дела.

Следующее заседание запланировано на 25 ноября.

Позиция судьи

Судья Виктор Чаплицкий уже дважды обращался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу действий защитников обвиняемых врачей.

О втором обращении стало известно после заседания 11 ноября, на котором, напомним, были отложены сразу три заседания подряд. А первое обращение судья направил еще в сентябре, когда признал причины отсутствия защитников Русакова на ряде заседаний неуважительными.

В случае, если КДКА установит нарушения в действиях адвокатов, к ним может быть применена дисциплинарная ответственность, вплоть до запрета заниматься профессиональной деятельностью.

Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности

Но несмотря на действия судьи количество заседаний, которые переносят по инициативе адвокатов, постоянно растет. В сентябре из 13 запланированных заседаний полноценно состоялись только шесть. Октябрь оказался еще менее результативным: суд смог провести только три из 16 слушаний, остальные 13 перенесли из-за ходатайств стороны защиты. В ноябре – уже шесть заседаний подряд суд не может продолжить слушание дела по существу.

Систематические переносы вызывают все больше вопросов относительно перспектив завершения судебного процесса. Ведь в деле о медицинской халатности врачей Odrex особое значение имеют сроки давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности. Если они истекут до вынесения приговора, уголовное производство при предусмотренных законом условиях может быть закрыто без окончательного установления виновности или невиновности обвиняемых.

Напомним

В центре резонансного судебного процесса – обстоятельства смерти одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который умер в октябре 2024 года в частной клинике Odrex.

На скамье подсудимых – хирург Виталий Русаков и врач-онколог Марина Белоцерковская. Обоих обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти бизнесмена.

В то же время оба врача своей вины не признают. Окончательную правовую оценку их действиям должен дать суд. Однако из-за многочисленных переносов заседаний все более острым остается вопрос, успеет ли суд завершить рассмотрение дела до истечения сроков давности.

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