Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности

Киевский районный суд Одессы 27 октября в очередной раз не смог продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex. Как сообщили источники издания, на этот раз причиной стало ходатайство адвоката обвиняемой Марины Белоцерковской Юлии Дузь, которая занята в других судебных процессах. Из-за этого перенесли и заседание, назначенное на 28 октября, пишет УНН.

Следующие заседания по делу запланированы на 29 и 30 октября. Однако состоятся ли они — вопрос открытый. Ведь судебное разбирательство по делу о медицинской халатности врачей Odrex переполнено переносами, которые могут вызывать подозрения в умышленном затягивании процесса с целью истечения сроков давности.

В сентябре суд смог полноценно провести менее половины запланированных заседаний — 6 из 13. Октябрь рискует стать еще большим посмешищем для украинской судебной системы. Из 16 назначенных на месяц заседаний по состоянию на 27 октября полноценно состоялись лишь три, еще 11 были перенесены. Даже если два последних октябрьских заседания все же состоятся, суд завершит месяц с показателем "5 из 16".

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Символично, что очередной перенос заседания произошел именно 27 и 28 октября — во вторую годовщину смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. Он умер 28 октября 2024 года во время лечения онкологического заболевания в частной клинике Odrex.

По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи Русаков и Белоцерковская могли не обеспечить надлежащее лечение послеоперационных осложнений. Это могло способствовать развитию сепсиса, который на фоне онкологического заболевания мог привести к смерти Аднана Кивана.

Хирурга Виталия Русакова и онколога Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента.

Оба врача свою вину не признают. Окончательную оценку их действиям или бездействию должен дать суд. Однако удастся ли завершить этот процесс до истечения сроков давности, неизвестно.

В соответствии с статьей 49 Уголовного кодекса Украины, срок давности для вменяемого медикам правонарушения составляет три года. Если действия или бездействие, которые им вменяют, имели место в октябре 2024 года, вопрос об истечении сроков давности может возникнуть уже осенью 2027 года — при отсутствии предусмотренных законом оснований для их приостановления или прерывания.

При этом закон устанавливает важное условие: срок давности исчисляется до момента вступления приговора в законную силу. То есть даже если суд первой инстанции успеет вынести решение, дальнейшее апелляционное рассмотрение может иметь значение для применения этой нормы.

Что это означает для обвиняемых? При наличии предусмотренных законом условий суд может освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности без окончательного решения вопроса о виновности. В то же время такое закрытие производства не является оправданием и не устанавливает невиновность человека.

Если врачи уверены в своей невиновности и стремятся получить именно оправдательный приговор, отстоять свою профессиональную репутацию, они могут настаивать на продолжении судебного разбирательства.

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Кто ответит за затягивание судебного процесса?

Постоянные переносы заседаний поднимают еще один принципиальный вопрос: кто должен обеспечить рассмотрение резонансного уголовного дела в разумные сроки, если адвокаты обвиняемых регулярно заявляют ходатайства об отложении слушаний?

Ранее судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников в комментарии УНН подчеркивал, что ответственность за соблюдение разумных сроков судебного разбирательства возлагается, в частности, и на председательствующего судью. Даже если задержки вызваны действиями участников процесса, суд должен использовать предусмотренные законом механизмы для обеспечения своевременного рассмотрения дела.

"У судьи есть процессуальные сроки, за соблюдение которых он также может нести дисциплинарную ответственность", – подчеркивал Ситников.

По его словам, обращение в дисциплинарные органы из-за поведения участников процесса не освобождает председательствующего от обязанности реагировать на дальнейшие задержки.

Напомним

Председательствующий по делу врачей Odrex судья Виктор Чаплицкий еще более полутора месяцев назад отреагировал на систематические неявки адвокатов стороны защиты. Чаплицкий признал причины неявки защитников в период с 1 по 10 сентября неуважительными и направил соответствующее определение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КДКА).

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