$45.540.3450.950.38
ukenru
Эксклюзив
14:53 • 8728 просмотра
Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности
Эксклюзив
14:00 • 10597 просмотра
Трудоустройство ветеранов может помочь преодолеть кадровый дефицит в Украине — народный депутат Остапенко
Эксклюзив
12:37 • 14750 просмотра
Когда восстановят движение по Южному мосту: ситуация на месте прилёта, фоторепортажPhoto
11:55 • 15849 просмотра
Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках
10:53 • 18057 просмотра
Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным
10:46 • 16718 просмотра
Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование
Эксклюзив
10:05 • 29651 просмотра
Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"
09:50 • 14577 просмотра
Рада начала рассмотрение Бюджета-2027 с рекордными 5236 поправками
27 октября, 07:27 • 26517 просмотра
Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ
27 октября, 07:19 • 23813 просмотра
В ООН признали атаки рф на энергетику Украины военными преступлениями и преступлениями против человечности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
60%
757мм
Популярные новости
Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве СупербоулаVideo27 октября, 06:14 • 36282 просмотра
Группа Райана Гослинга выпустила первую песню за 17 летVideo27 октября, 08:05 • 24574 просмотра
"Вылетаю к вам": Даша Астафьева заинтриговала фото перед радиодиктантомPhoto27 октября, 08:45 • 21668 просмотра
Лидеры Финляндии и Норвегии переговорили с путиным о переговорах и созвонились с Зеленским10:06 • 13809 просмотра
Обобщающая налоговая консультация от Минфина поможет решить проблему уголовного преследования авиакомпаний за лизинг12:22 • 14755 просмотра
публикации
Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности
Эксклюзив
14:53 • 8726 просмотра
В окопах, на службе и в укрытиях: как в Украине прошёл Радиодиктант национального единстваPhotoVideo13:26 • 10079 просмотра
Обобщающая налоговая консультация от Минфина поможет решить проблему уголовного преследования авиакомпаний за лизинг12:22 • 14973 просмотра
Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"
Эксклюзив
10:05 • 29650 просмотра
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо26 октября, 17:06 • 63756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Южный мост (Киев)
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Apple представила iMac на M6 со значительным скачком в производительности ИИPhoto15:07 • 1402 просмотра
Нидерланды вновь бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля12:55 • 7388 просмотра
"Вылетаю к вам": Даша Астафьева заинтриговала фото перед радиодиктантомPhoto27 октября, 08:45 • 21850 просмотра
Группа Райана Гослинга выпустила первую песню за 17 летVideo27 октября, 08:05 • 24764 просмотра
Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве СупербоулаVideo27 октября, 06:14 • 36475 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Фильм
Хранитель
Дипломатка
Financial Times

Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности

Киев • УНН

 • 8730 просмотра

Киевский районный суд Одессы 27 октября не смог продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей Odrex из-за ходатайства стороны защиты. Следующее заседание запланировано на 29 октября.

Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности

Киевский районный суд Одессы 27 октября в очередной раз не смог продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex. Как сообщили источники издания, на этот раз причиной стало ходатайство адвоката обвиняемой Марины Белоцерковской Юлии Дузь, которая занята в других судебных процессах. Из-за этого перенесли и заседание, назначенное на 28 октября, пишет УНН.

Следующие заседания по делу запланированы на 29 и 30 октября. Однако состоятся ли они — вопрос открытый. Ведь судебное разбирательство по делу о медицинской халатности врачей Odrex переполнено переносами, которые могут вызывать подозрения в умышленном затягивании процесса с целью истечения сроков давности.

В сентябре суд смог полноценно провести менее половины запланированных заседаний — 6 из 13. Октябрь рискует стать еще большим посмешищем для украинской судебной системы. Из 16 назначенных на месяц заседаний по состоянию на 27 октября полноценно состоялись лишь три, еще 11 были перенесены. Даже если два последних октябрьских заседания все же состоятся, суд завершит месяц с показателем "5 из 16".  

Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?07.10.26, 16:42 • 55861 просмотр

Два года после смерти Аднана Кивана: успеет ли суд вынести приговор?

Символично, что очередной перенос заседания произошел именно 27 и 28  октября — во вторую годовщину смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. Он умер 28 октября 2024 года во время лечения онкологического заболевания в частной клинике Odrex.

По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи Русаков и Белоцерковская могли не обеспечить надлежащее лечение послеоперационных осложнений. Это могло способствовать развитию сепсиса, который на фоне онкологического заболевания мог привести к смерти Аднана Кивана.

Хирурга Виталия Русакова и онколога Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента.

Оба врача свою вину не признают. Окончательную оценку их действиям или бездействию должен дать суд. Однако удастся ли завершить этот процесс до истечения сроков давности, неизвестно. 

В соответствии с статьей 49 Уголовного кодекса Украины, срок давности для вменяемого медикам правонарушения составляет три года. Если действия или бездействие, которые им вменяют, имели место в октябре 2024 года, вопрос об истечении сроков давности может возникнуть уже осенью 2027 года — при отсутствии предусмотренных законом оснований для их приостановления или прерывания.

При этом закон устанавливает важное условие: срок давности исчисляется до момента вступления приговора в законную силу. То есть даже если суд первой инстанции успеет вынести решение, дальнейшее апелляционное рассмотрение может иметь значение для применения этой нормы.

Что это означает для обвиняемых? При наличии предусмотренных законом условий суд может освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности без окончательного решения вопроса о виновности. В то же время такое закрытие производства не является оправданием и не устанавливает невиновность человека.

Если врачи уверены в своей невиновности и стремятся получить именно оправдательный приговор, отстоять свою профессиональную репутацию, они могут настаивать на продолжении судебного разбирательства.

"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов Odrex05.10.26, 11:11 • 44314 просмотров

Кто ответит за затягивание судебного процесса?

Постоянные переносы заседаний поднимают еще один принципиальный вопрос: кто должен обеспечить рассмотрение резонансного уголовного дела в разумные сроки, если адвокаты обвиняемых регулярно заявляют ходатайства об отложении слушаний?

Ранее судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников в комментарии УНН подчеркивал, что ответственность за соблюдение разумных сроков судебного разбирательства возлагается, в частности, и на председательствующего судью. Даже если задержки вызваны действиями участников процесса, суд должен использовать предусмотренные законом механизмы для обеспечения своевременного рассмотрения дела.

"У судьи есть процессуальные сроки, за соблюдение которых он также может нести дисциплинарную ответственность", – подчеркивал Ситников.

По его словам, обращение в дисциплинарные органы из-за поведения участников процесса не освобождает председательствующего от обязанности реагировать на дальнейшие задержки. 

Напомним

Председательствующий по делу врачей Odrex судья Виктор Чаплицкий еще более полутора месяцев назад отреагировал на систематические неявки адвокатов стороны защиты. Чаплицкий признал причины неявки защитников в период с 1 по 10 сентября неуважительными и направил соответствующее определение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КДКА).

Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?28.09.26, 12:18 • 95768 просмотров

Евгений Царенко

Обществопубликации
Законы
Odrex
Обыск
Карцинома
Украина