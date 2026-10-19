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Затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex: чи загрожує судді дисциплінарна відповідальність?

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли п’ять судових засідань поспіль. На тлі ризику спливу строків давності суддя ВАСУ у відставці Олександр Ситников пояснив, хто відповідає за затягування процесу.

Затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex: чи загрожує судді дисциплінарна відповідальність?

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex суд лише в жовтні переніс п’ять засідань поспіль через клопотання сторони захисту. Тим часом зростає ризик спливу строків давності у справі. Хто може понести відповідальність за затягування судового процесу, розбирався УНН

Якщо говорити про кримінальні провадження, у яких через регулярні перенесення засідань може спливти строк давності, то суддя повинен вживати всіх передбачених законом процесуальних заходів для забезпечення належного розгляду справи

- пояснив у коментарі УНН Олександр Ситников, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці.

За його словами, навіть якщо суддя вже відреагував на поведінку учасників процесу та звернувся до відповідних органів, це не означає, що він виконав усі свої обов'язки щодо організації судового розгляду.  

Якщо суддя вже звернувся до органу суддівського врядування через дії учасників процесу, це може бути враховано під час оцінки його поведінки в межах дисциплінарного провадження. Однак саме звернення не звільняє суддю від обов’язку й надалі вживати всіх необхідних процесуальних заходів для організації розгляду

- наголосив Ситников.

Він пояснив, що за певних обставин бездіяльність судді може стати підставою для дисциплінарної відповідальності. Однак для цього необхідно встановити, які саме процесуальні можливості мав суддя, як ними скористався та що насправді спричинило затримки.

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На його думку, для встановлення відповідальності необхідно досліджувати не лише кількість перенесених слухань, а й причини кожного перенесення, поведінку сторони обвинувачення, захисту та самого судді.

Варто зазначити, що стаття 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачає дисциплінарну відповідальність, зокрема за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом установленого законом строку. Однак сам факт тривалого провадження ще не доводить дисциплінарного проступку.

Справа про медичну недбалість лікарів Odrex 

Київський районний суд Одеси розглядає кримінальну справу щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків під час лікування бізнесмена Аднана Ківана в клініці Odrex. Пацієнт помер 27 жовтня 2024 року.

За версією слідства, після оперативного втручання лікарі могли не призначити пацієнту необхідної антибактеріальної терапії та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. У бізнесмена розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного захворювання міг спричинити його смерть. Обвинувачені провини не визнають.

Судовий розгляд справи триває вже майже рік. За цей час адвокати обвинувачених подавали незлічену кількість клопотань про повернення обвинувального акта, відводи суддям, зміну підсудності та перенесення

Одним з найбільш шокуючих прикладів затягувань розгляду справи став вересень. Тоді з 13 призначених засідань повноцінно відбулися лише шість - всі інші було перенесено через клопотання сторони захисту. У жовтні ситуація не змінилася: суд відклав п'ять слухань поспіль. Засідання 9 та 13 жовтня не відбулися через клопотання адвокатки Марини Бєлоцерковської, а 14, 15 та 16 жовтня - через лікарняний Віталія Русакова. Наступне слухання призначене на 20 жовтня.

Головуючий суддя Віктор Чаплицький уже визнав причини неявок адвокатів неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Проте звернення до дисциплінарного органу поки не розв'язало проблему систематичних перенесень.

Чому затягування справи може зіграти на користь обвинувачених?

Час у цьому кримінальному провадженні має вирішальне значення. Русакова та Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, яка передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі. Відповідно до статті 49 КК України, строк давності для такого правопорушення становить три роки.

Якщо інкриміновані лікарям дії відбувалися у жовтні 2024 року, строк давності може сплинути вже восени 2027 року, якщо не виникнуть передбачені законом підстави для його зупинення чи переривання.

У такому разі обвинувачені можуть уникнути кримінального покарання навіть у разі доведення їхньої вини. Водночас закриття провадження через сплив строків давності не є виправданням. Якщо обвинувачені заперечуватимуть проти такого рішення, судовий розгляд має продовжитися в загальному порядку.

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Євген Царенко

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