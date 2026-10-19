Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?

В деле о медицинской халатности врачей Odrex суд только в октябре пять заседаний подряд переносил из-за ходатайств стороны защиты. Тем временем возрастает риск истечения срока давности по делу. Кто может понести ответственность за затягивание судебного процесса, выяснял УНН.

Если говорить об уголовных производствах, по которым из-за регулярных переносов заседаний может истечь срок давности, то судья должен принимать все предусмотренные законом процессуальные меры для обеспечения надлежащего рассмотрения дела - объяснил в комментарии УНН Александр Ситников, судья Высшего административного суда Украины в отставке.

По его словам, даже если судья уже отреагировал на поведение участников процесса и обратился в соответствующие органы, это не означает, что он выполнил все свои обязанности по организации судебного разбирательства.

Если судья уже обратился в орган судейского управления из-за действий участников процесса, это может быть учтено при оценке его поведения в рамках дисциплинарного производства. Однако само обращение не освобождает судью от обязанности и в дальнейшем принимать все необходимые процессуальные меры для организации рассмотрения - подчеркнул Ситников.

Он объяснил, что при определенных обстоятельствах бездействие судьи может стать основанием для дисциплинарной ответственности. Однако для этого необходимо установить, какие именно процессуальные возможности имел судья, как он ими воспользовался и что на самом деле стало причиной задержек.

Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?

По его мнению, для установления ответственности необходимо исследовать не только количество перенесенных слушаний, но и причины каждого переноса, поведение стороны обвинения, защиты и самого судьи.

Следует отметить, что статья 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" предусматривает дисциплинарную ответственность, в частности за безосновательное затягивание или непринятие судьей мер по рассмотрению дела в течение установленного законом срока. Однако сам факт длительного производства еще не доказывает наличия дисциплинарного проступка.

Дело о медицинской халатности врачей Odrex

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей во время лечения бизнесмена Аднана Кивана в клинике Odrex. Пациент умер 27 октября 2024 года.

По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. У бизнесмена развился сепсис, который на фоне онкологического заболевания мог стать причиной его смерти. Обвиняемые вину не признают.

Судебное разбирательство по делу продолжается уже почти год. За это время адвокаты обвиняемых подавали бесчисленное количество ходатайств о возвращении обвинительного акта, отводах судей, изменении подсудности и переносе.

Одним из наиболее шокирующих примеров затягивания рассмотрения дела стал сентябрь. Тогда из 13 назначенных заседаний полноценно состоялись только шесть — все остальные были перенесены из-за ходатайств стороны защиты. В октябре ситуация не изменилась: суд отложил пять слушаний подряд. Заседания 9 и 13 октября не состоялись из-за ходатайств адвоката Марины Белоцерковской, а 14, 15 и 16 октября — из-за больничного Виталия Русакова. Следующее слушание назначено на 20 октября.

Председательствующий судья Виктор Чаплицкий уже признал причины неявок адвокатов неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Однако обращение в дисциплинарный орган пока не решило проблему систематических переносов.

Почему затягивание дела может сыграть на руку обвиняемым?

Время в этом уголовном производстве имеет решающее значение. Русакова и Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает, в частности, до двух лет лишения свободы. Согласно статье 49 УК Украины, срок давности для такого правонарушения составляет три года.

Если вменяемые врачам действия имели место в октябре 2024 года, срок давности может истечь уже осенью 2027 года, если не возникнут предусмотренные законом основания для его приостановления или прерывания.

В таком случае обвиняемые могут избежать уголовного наказания даже в случае доказанности их вины. Вместе с тем прекращение производства в связи с истечением сроков давности не является оправданием. Если обвиняемые будут возражать против такого решения, судебное разбирательство должно продолжиться в общем порядке.

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