Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка

Лікар Віталій Русаков, обвинувачений у справі про смерть пацієнта

Більш як рік тому двом лікарям приватної клініки Odrex – Віталію Русакову та Марині Бєлоцерковській – було оголошено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта. За цей час справу лікарів було передано до суду. Розгляд справи по суті мав би розпочатися ще наприкінці минулого – на початку цього року, але формально цей етап розпочався лише у липні 2026. Чому так сталося та чому ситуація виглядає як спроба втечі від правосуддя – читайте у матеріалі УНН.

Наприкінці жовтня 2025 року завідувачу хірургічного відділення Віталію Русакову та онкологу Марині Бєлоцерковській приватної одеської клініки "Одрекс" оголосили підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медиком професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнта. Мова йде про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана, який проходив лікування онкологічного захворювання у цій клініці.

За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити своєму пацієнту Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи це могло призвести до розвитку сепсису та смерті. Обвинувачені своєї вини не визнають і, здавалося б, мали бути зацікавлені у якнайшвидшому судовому розгляді, адже на час суду на них покладаються певні обмеження та процесуальні обов'язки, які впливають і на їхню професійну діяльність.

Етап перший: затягуй, якщо не можеш – йди до іншого суду

Після завершення розслідування справу передали на розгляд до Приморського районного суду Одеси. Вже під час підготовчого провадження розгляд неодноразово відкладався через неявку захисників обвинувачених лікарів, а також подання стороною захисту процесуальних клопотань, зокрема про повернення обвинувального акта прокурору та витребування додаткових документів. Судіть самі – перше судове засідання відбулося ще наприкінці січня, але тоді суд зміг лише продовжити запобіжні заходи підозрюваним. З того ж засідання стартував "марафон" клопотань зі сторони захисту – одне з перших, про відвід прокурора, у задоволенні якого було відмовлено.

Надалі підготовчі судові засідання переносили ще не один раз – неявка адвокатів, клопотання про повернення обвинувального акта щодо лікаря Русакова та скасування заходів забезпечення кримінального провадження (повернути вилучені під час обшуку мобільний телефон та флеш-накопичувач), а також витребування документів щодо проходження лікування Аднаном Ківаном в інших медичних закладах. Усе це змушувало суд відкладати проведення засідання. Врешті перше засідання по суті було призначене на 23 березня. Але як тільки почалися слухання справи по суті, адвокати заявили відвід судді.

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Лише у травні суд зміг підібратися до етапу розгляду доказів у справі. На засідання суду також викликали незалежного медичного експерта – клінічного онколога. Висновок експерта у цій справі необхідний для оцінки належного виконання лікарями своїх обов'язків та проведення лікування, саме на цей висновок значною мірою спиратиметься суддя при винесенні вироку. І тут сталося (не)очікуване – сторона захисту подала клопотання про зміну підсудності, тобто передачу розгляду справи до іншого суду. Фактично цим клопотанням адвокати не просто загальмували перехід до вивчення доказів, а зірвали його.

Етап другий: повторення пройденого

Зрештою справу передали до Київського райсуду Одеси, де все довелося починати спочатку – знову проходити підготовче провадження.

Суддя Віктор Чаплицький зіткнувся з аналогічною тактикою з боку сторони захисту: адвокати або відсутні, або подають гору клопотань. В результаті суддя змушений був неодноразово переносити судові засідання або ж замість розгляду справи витрачати час на розгляд клопотань. Лише у серпні суд зміг перейти до розгляду справи по суті. На той момент судова тяганина тривала вже вісім місяців, але реально тільки стартувала.

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На сьогодні суд все ще перебуває на стадії дослідження доказів і ось-ось має перейти до заслуховування незалежного медичного експерта. Як продемонструвала ситуація у Приморському райсуді, це може стати поворотним моментом у розгляді – і не лише через важливість висновків експерта для рішення по справі, але й через явне небажання сторони захисту, аби експерт ці висновки озвучив.

Суддя Чаплицький призначив судові засідання до кінця вересня – за рішенням судді вони мають відбуватися ледь не щодня. Це вже викликало невдоволення з боку одного з обвинувачених – лікаря Віталія Русакова, який мав би бути зацікавлений у скорішому розгляді справи, адже щодо нього суд застосував обмеження у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонення від посади у клініці Odrex.

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Чергове судове засідання відбулося вчора, 9 вересня, наступне заплановане на 10 вересня. Суд вже заслухав заперечення захисту Русакова щодо доказів сторони обвинувачення та планує заслухати захист Бєлоцерковської. Після цього до суду викличуть медичного експерта. І напередодні цієї події починають відбуватися дивні речі – з'являється інформація, що нібито десь у 90-х роках голова Київського райсуду Одеси Сергій Чванкин міг мати якийсь зв'язок з Аднаном Ківаном. Для розуміння суті появи такої інформації слід повернутися до періоду, коли справу розглядав Приморський суд.

Буквально в момент, коли в процесі мав з'явитися експерт, захист заявив клопотання про зміну підсудності на підставі того, що представник потерпілих, адвокат Данііл Гранін, у 2016–2020 роках працював у Приморському районному суді Одеси. І це при тому, що він завершив роботу в суді до моменту, коли там почала працювати суддя Лариса Переверзева, яка розглядала справу лікарів. Але зрештою цього виявилося достатньо для зміни підсудності.

Постає логічне питання – чи очікувати подібного розвитку подій і зараз?

Мета затягування – втеча від правосуддя?

Сторона захисту має цілий арсенал процесуальних можливостей для захисту підсудного. Але досить часто адвокати формують на основі цього арсеналу стратегію затягування, і саме ця стратегія вимальовується у справі лікарів "Одрекса". Але чому лікарям вигідно тривалий час перебувати під домашнім арештом і відстороненими від посад, перебувати у статусі підсудних? Час – потужний інструмент, що відмежовує їх від остаточного рішення суду. Яким буде це рішення, звісно, вирішить суд за результатами розгляду. Але вже помітна зміна риторики лікаря Русакова, який перейшов від заяв про нерозуміння висунутих на його адресу обвинувачень до заяв про необхідність зміни підходу у покаранні за лікарську помилку, яку він вважає нетяжким злочином. Тобто щонайменше помилка мала місце?

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Ще один вагомий аргумент на користь затягування – строк давності. Для статті, за якою судять лікарів, він становить три роки з моменту скоєння злочину. Оскільки Аднан Ківан помер наприкінці жовтня 2024 року, то строк спливає восени 2027 року. Якщо до цього часу вирок не набуде законної сили – справу буде закрито. Залишилося трохи більше року. Як свідчить попередня історія розгляду справи, якщо знову відбудеться зміна підсудності, то цей строк можна буде досить легко здолати за допомогою повторення процесуальних маневрів, адже суд змушений буде повернутися на стадію підготовчого провадження. І тоді вдала втеча від правосуддя стане реальністю, а родина покійного бізнесмена втратить шанс не лише дізнатися реальні причини смерті Аднана Ківана, а й отримати відповідь на питання, хто ж винен.

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