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The Washington Post

Порушив судову заборону? Обвинувачений у недбалості хірург Odrex повідомив про проведену операцію

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Хірург Віталій Русаков, обвинувачений у медичній недбалості, повідомив про операцію 85-річному пацієнту в Odrex. Це може бути порушенням судової заборони на медичну практику.

Порушив судову заборону? Обвинувачений у недбалості хірург Odrex повідомив про проведену операцію
фото ілюстративне

Хірург та ендоскопіст одеської приватної клініки Odrex  Віталій Русаков, якого обвинувачують у медичній недбалості, що призвела до смерті пацієнта, повідомив про проведену операцію у 85-річного пацієнта. Це може бути порушенням судової заборони на медичну практику у цій лікарні, пише УНН.

"85 років - це лише число. В Багатопрофільній лікарні Odrex на Філатова виконане малоінвазивне видалення пухлини кишківника. Пацієнт швидко відновився і продовжує впевнено крокувати своїм життям", – повідомив Русаков у Facebook.

Примітно, що допис опублікований 14 серпня. На відео Русаков разом із пацієнтом йдуть коридором клініки. З допису можна зробити висновок, що чоловік є пацієнтом саме обвинуваченого. А виходячи зі слів лікаря про те, що "пацієнт швидко відновився", а оперативне втручання було малоінвазивним – сама операція очевидно відбулася нещодавно.

Варто зауважити, що 4 серпня Київський районний суд Одеси продовжив дію запобіжного заходу Русакову у вигляді особистого зобов'язання ще на 2 місяці. Крім того, суд також продовжив його відсторонення від посад завідувача хірургічного відділення №2, лікаря-хірурга та лікаря-ендоскопіста ТОВ "Медичний Дім "Одрекс". Це означає, що заборона на медичну практику в Odrex продовжує діяти.

За порушення судової заборони передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення) за таке порушення може бути штраф або реальний строк увʼязнення. 

Окрім того, за даними досудового розслідування, Русаков здійснював медичну практику поза межами лікувального закладу та не документував проведені медичні втручання.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений Русаков здійснює медичну практику лікування поза межами лікувального медичного закладу ТОВ "Дім медицини", не вносячи відповідні відомості про проведені медичні маніпуляції до медичних карток пацієнтів", – повідомив прокурор.

Невнесення даних в медичну документацію лікарем – це порушення наказу Міністерства охорони здоров'я №110 від 14 лютого 2012 року. Саме медична картка містить інформацію про проведене лікування, втручання, призначення та стан пацієнта. Якщо ж відомості про операцію не вносяться до документації, у разі виникнення ускладнень або судового спору пацієнт позбавляється одного з ключових доказів, який дозволяє встановити, які саме медичні дії виконував лікар та чи відповідали вони професійним стандартам.

Справа про смерть Аднана Ківана: суд захищає лікарську таємницю, а обвинувачений хірург Odrex оприлюднює медичні дані пацієнта13.07.26, 14:48 • 68642 перегляди

Лілія Подоляк

Здоров'яКримінал