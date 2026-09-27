російські війська знищили склад Kärcher у Києві
Київ • УНН
російська атака 27 вересня повністю знищила склад Kärcher із технікою та продукцією. Замовлення затримали або скасували, компанія шукає альтернативну логістику.
У неділю, 27 вересня, російські війська повністю знищили склад, де зберігалися техніка та продукція Kärcher. Про це пресслужба компанії повідомила у Facebook, передає УНН.
Деталі
Замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані.
Ми зв’яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії. Ми переходимо до "плану Б" і залучаємо альтернативні логістичні ланцюги постачання, які заздалегідь підготували. Водночас перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої з постачанням. Просимо поставитися до ситуації з розумінням
Нагадаємо
У неділю, 27 вересня, в столиці у результаті ворожої атаки у Солом’янському районі Києва спалахнуло СТО, в іншому районі у результаті влучання у нежитлову будівлю загинув чоловік.