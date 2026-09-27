російські війська знищили склад Kärcher у Києві

У неділю, 27 вересня, російські війська повністю знищили склад, де зберігалися техніка та продукція Kärcher. Про це пресслужба компанії повідомила у Facebook, передає УНН.

Деталі

Замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані.

Ми зв’яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії. Ми переходимо до "плану Б" і залучаємо альтернативні логістичні ланцюги постачання, які заздалегідь підготували. Водночас перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої з постачанням. Просимо поставитися до ситуації з розумінням - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо

У неділю, 27 вересня, в столиці у результаті ворожої атаки у Солом’янському районі Києва спалахнуло СТО, в іншому районі у результаті влучання у нежитлову будівлю загинув чоловік.