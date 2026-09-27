Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбу

Фото з соцмереж

Чоловік Лани Дель Рей Джеремі Дюфрен поділився раніше не опублікованими фотографіями з їхнього весілля та спільного життя з нагоди другої річниці шлюбу. Рідкісні кадри він опублікував в Instagram, повідомляє E! News, пише УНН.

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З річницею, моя найпрекрасніша і найдорожча маленька дружино. Я так тебе люблю – написав Дюфрен.

Серед опублікованих кадрів – фотографія з весілля пари у вересні 2024 року, на якій Дель Рей та Дюфрен тримаються за руки під час обміну обітницями.

Разом уже два роки

Також Дюфрен показав фотографії їхніх спільних подорожей. На одному зі знімків пара перебуває на болотах, де чоловік співачки, який працює гідом, тримає маленького алігатора, а на іншому вони позують у невеликому літаку.

Дель Рей та Дюфрен уперше познайомилися у 2019 році під час екскурсії болотами Луїзіани. Пара одружилася у вересні 2024 року та переважно тримає подробиці особистого життя подалі від публічності.

Раніше 41-річна співачка називала чоловіка "найвпливовішою людиною" у своєму житті.

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