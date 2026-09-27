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росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України

Київ • УНН

 • 3244 перегляди

Громадянам Таїланду пропонують річні контракти в російській армії за 2,5 млн батів. Їм обіцяють службу в Забайкаллі, але посаду не гарантують.

росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України

Громадянам Таїланду почали рекламувати річні контракти зі збройними силами росії з обіцянкою служби "не на передовій" та виплатами у 2,5 млн батів за рік. Потенційних контрактників планують відправляти до однієї з військових частин у Забайкальському краї, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Рекламні оголошення про набір до російської армії почали з'являтися в соціальних мережах у Таїланді. Агентство T2R – Promo пропонує контракт громадянам країни віком від 20 до 58 років, при цьому досвід військової служби та знання російської мови нібито не потрібні.

Вербувальники стверджують, що тайців залучатимуть до охорони стратегічних об'єктів, логістики, технічного забезпечення та роботи з безпілотниками.

За рік служби обіцяють 2,5 млн батів

За умовами реклами, контрактникам пропонують 2,5 млн батів за рік служби, а також безкоштовний переліт до росії, харчування та проживання. Після завершення контракту їм обіцяють можливість податися на російське громадянство.

Представники агентства заявили журналістам, що новобранців направлятимуть до однієї з частин у Забайкальському краї – за тисячі кілометрів від України.

Ризик достатньо низький, а безпека гарантована

– стверджують вербувальники.

Водночас конкретну посаду та підрозділ пропонують визначати лише після підписання контракту.

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Представник російської армії також заявив, що іноземців можуть залучати до боротьби з безпілотниками, доставки вантажів та захисту військових об'єктів. При цьому він визнав, що заздалегідь гарантувати конкретний вид служби неможливо.

Інформація про вербування наразі ґрунтується на рекламних оголошеннях та спілкуванні журналістів із представниками рекрутингу; офіційного підтвердження від влади Таїланду в оприлюднених матеріалах немає.

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Степан Гафтко

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