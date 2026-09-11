рф може вичерпати ресурси для війни проти України до 2028 року - ГУР

росія, може, вичерпати свої ресурси для війни в Україні до 2028 року, якщо військові втрати окупантів збережуться на нинішньому рівні. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко в своєму першому інтерв’ю міжнародним ЗМІ, включно з The Times, пише УНН.

росія має військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються у 2028 році, якщо військові та економічні втрати й надалі зростатимуть такими ж темпами - повідомив Іващенко.

Він зазначив, що росія щодня вербує близько 1 000-1 200 осіб, тоді як її щоденні втрати на фронті складають 1 400-1 500 втрат, з них близько 60% загиблими.

За таких темпів війська рф зазнають додаткових 765 800 втрат за 18 місяців боїв. Це означає, що майже 10% чоловічого населення Росії віком від 25 до 49 років можуть постраждати від війни до 2028 року.

Іващенко підкреслив, що ці цифри спричиняють відсутність підтримки військових зусиль путіна.

Моральний дух російської армії дуже низький, бо ніхто не хоче воювати. Моральний дух серед російського населення також дуже низький: більшість людей насправді не хочуть війни - заявив керівник ГУР.

рф готує випробування балістичних ракет із дальністю 800 км і може атакувати об’єкти на заході України - ГУР