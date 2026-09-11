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рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР

Киев • УНН

 • 5252 просмотра

ГУР оценивает, что россия исчерпает военные и экономические ресурсы к 2028 году при нынешних потерях. Ежедневно рф теряет до 1 500 военнослужащих.

рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР

россия может исчерпать свои ресурсы для войны в Украине к 2028 году, если военные потери оккупантов сохранятся на нынешнем уровне. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко в своем первом интервью международным СМИ, включая The Times, пишет УНН.

у россии есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, но, по нашим оценкам, они исчерпаются в 2028 году, если военные и экономические потери и дальше будут расти такими же темпами

- сообщил Иващенко.

Он отметил, что россия ежедневно вербует около 1 000-1 200 человек, тогда как ее ежедневные потери на фронте составляют 1 400-1 500 человек, из них около 60% — погибшие.

При таких темпах войска рф понесут дополнительные 765 800 потерь за 18 месяцев боев. Это означает, что почти 10% мужского населения России в возрасте от 25 до 49 лет могут пострадать от войны к 2028 году.

Иващенко подчеркнул, что эти цифры приводят к отсутствию поддержки военных усилий путина.

Моральный дух российской армии очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Моральный дух среди российского населения также очень низкий: большинство людей на самом деле не хотят войны

- заявил руководитель ГУР.

рф готовит испытания баллистических ракет с дальностью 800 км и может атаковать объекты на западе Украины - ГУР08.09.26, 20:14 • 14845 просмотров

Ольга Розгон

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