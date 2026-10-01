День защитников и защитниц Украины, Покрова и День казачества: почему их отмечают 1 октября

1 октября в Украине отмечают сразу несколько важных дат: Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества. Такое совпадение не случайно. Оно связывает религиозную традицию, историю украинского казачества и современное чествование военнослужащих, которые защищали и защищают государство.

УНН рассказывает, почему эти даты приходятся именно на 1 октября, как возникла их историческая связь и какие традиции сохранились сегодня.

Почему Покров и День защитников и защитниц отмечают 1 октября

Покров Пресвятой Богородицы - один из особо почитаемых в Украине христианских праздников. Согласно церковному преданию, его истоки связаны с событиями во Влахернском храме Константинополя в X веке. Во время опасности для города святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели Богородицу, которая молилась вместе с людьми и простерла над ними свой омофор - покров. В христианской традиции этот образ стал символом заступничества и защиты.

До 2023 года в Украине Покров отмечали 14 октября. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь неподвижные церковные праздники сместились на 13 дней раньше дат юлианского календаря. ПЦУ ввела новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, а Украинская греко-католическая церковь также перешла на новый стиль для неподвижных праздников.

Отметим, что церковные общины ПЦУ, которые решили и впредь пользоваться юлианским календарем, сохранили право отмечать религиозные праздники "по старому стилю". Поэтому в отдельных приходах Покров могут продолжать отмечать 14 октября.

Вслед за календарной реформой изменилась и дата государственного праздника. В июле 2023 года Верховная Рада приняла закон, которым День защитников и защитниц Украины перенесли с 14 октября на 1 октября. Президент также изменил дату Дня украинского казачества. Таким образом государство сохранило символическую связь между Покровом, казацкой традицией и чествованием современных защитников Украины.

Сам День защитника Украины учредили в 2014 году, после начала российской агрессии. В 2021 году его переименовали в День защитников и защитниц Украины, подчеркнув участие в защите государства как мужчин, так и женщин.

Покров и запорожские казаки: почему праздник стал "казацким"

Особое место Покрова в украинской культуре в значительной степени сформировалось в казацкую эпоху. Запорожцы считали Богородицу своей небесной покровительницей, а праздник Покрова был одним из важнейших на Сечи. В этот день там проводили рады, на которых избирали атаманов и старшину.

Покровские храмы также занимали особое место в казацкой среде. В центре казацкой твердыни стояла Покровская церковь, а перед походами запорожцы обращались к Богородице с молитвами о защите.

В казацкую эпоху получил распространение и характерный тип икон - "Казацкая Покрова". На них Богородицу изображали с распростертым омофором, под которым находились казаки, гетманы, старшина, духовенство и другие представители украинского общества. Так религиозный сюжет постепенно стал также образом защиты общины и государства.

Уважение к казацкой военной традиции не исчезло после ликвидации Запорожской Сечи. Ее символы, названия и образы использовали украинские военные формирования в последующие исторические периоды. Во время Украинской революции 1917–1921 годов в армии появлялись казацкие названия, звания и символика, а воинские части называли в честь Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Петра Дорошенко и других деятелей казацкой эпохи.

Как в Украине отмечают Покров и День защитников и защитниц сегодня

После начала полномасштабной войны 1 октября приобрело еще более выраженное мемориальное значение и стало также днем памяти о тех, кто погиб, защищая Украину. Поэтому 1 октября в разных городах проводят памятные церемонии, возложения цветов, богослужения, встречи с военнослужащими и ветеранами, выставки и просветительские мероприятия. В школах, музеях и библиотеках организуют тематические события, посвященные истории украинского войска, казачества и современной российско-украинской войны.

Все более важной традицией становится и практическая поддержка военнослужащих и ветеранов. Это могут быть пожертвования проверенным подразделениям и волонтерским фондам, помощь раненым, поддержка семей военнослужащих и погибших, ветеранских инициатив и бизнесов. Украинский институт национальной памяти также называет поддержку боевых подразделений одним из практических способов поблагодарить защитников.

Для верующих 1 октября остается прежде всего церковным праздником. В храмах совершаются богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы, молятся за защитников, раненых, пленных, пропавших без вести и семьи погибших.

Поздравления защитникам Украины и традиции Покрова

Поздравления 1 октября сегодня имеют несколько иной тон, чем обычные праздничные пожелания. Во время войны уместнее избегать чрезмерно торжественных формулировок и прежде всего благодарить военнослужащих за службу и защиту.

Защитникам и защитницам желают сил, стойкости, здоровья, надежных братьев и сестер по оружию и возвращения домой. В то же время стоит помнить, что не каждому военнослужащему комфортны громкие поздравления. Для кого-то этот день связан с потерей друзей, ранениями или тяжелыми воспоминаниями, поэтому простые личные слова благодарности нередко уместнее стандартных праздничных открыток.

Среди традиций Покрова сохраняются посещение богослужений, молитвы за родных и защитников, благотворительность и помощь тем, кто в ней нуждается. В народной традиции Покров также был важной границей осеннего календаря и ассоциировался с завершением полевых работ и началом свадебного сезона. Отсюда происходят многочисленные поговорки и девичьи обычаи, связанные с просьбами о счастливом браке.

Сегодня, однако, главный смысл 1 октября для Украины определяет война. В одной дате соединились религиозный образ покровительства, память о казацкой военной традиции и благодарность людям, которые защищают государство сейчас. Поэтому День защитников и защитниц Украины, Покров и День украинского казачества остаются праздниками, различными по происхождению, но их объединяет общий мотив — защита, служение и память.

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