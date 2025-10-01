День защитников и защитниц Украины и ветерана: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 1 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и ветерана, передает УНН.

День защитников и защитниц Украины

Сегодня, 1 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы отмечается государственный праздник День защитников и защитниц Украины.

На протяжении многих лет украинских военных поздравляли 14 октября, однако в 2023 году Православная церковь Украины приняла решение о переходе на другой календарь. В результате Покров сдвинулся на 13 дней. Из-за этого уже несколько лет 1 октября – День защитников и защитниц Украины.

Важно понимать, что в современных реалиях, когда Украина борется и защищается против россии, это не только праздник, но и памятный день – возможность отдать дань уважения воинам, пожертвовавшим своей жизнью ради защиты Родины. В память о них проводят общенациональную минуту молчания.

День украинского казачества

Праздник установлен указом Президента Украины от 7 августа 1999 года. Он отмечался ежегодно 14 октября, но с переходом на новый календарь в 2023 году День казачества определяется 1 октября, как Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины.

День ветерана

1 октября отмечается день, посвященный не только тем, кто непосредственно находится сейчас на передовой, но и день благодарности тем, кто уже в статусе ветерана или ветеранки. Ведь это — единое сообщество защитников, объединяющее фронт и тыл, военную службу и возвращение к гражданской жизни.

Летом этого года министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщала, что 17% украинцев – это ветераны и ветеранки.

Мы уже страна ветеранов - заявляла она.

Международный день пожилых людей

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, чтобы повысить осведомленность о проблемах и возможностях старения. Это день чествования вклада пожилых людей в общество и подчеркивания важности их достоинства, независимости и инклюзивности.

ВОЗ сообщает, что по прогнозам, к 2100 году количество людей в возрасте 65 лет и старше достигнет 2,4 миллиарда, а самым быстрорастущим сегментом будут люди в возрасте 80 лет и старше.

