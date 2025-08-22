Кабмин утвердил программу адаптации для ветеранов, потерявших зрение
Киев • УНН
Кабинет министров Украины утвердил программу адаптации для ветеранов, потерявших зрение, упрощая доступ к средствам реабилитации. Иностранные военные в составе ВСУ получат бесплатное стоматологическое лечение.
Правительство одобрило запуск программы адаптации для ветеранов, потерявших зрение. В частности, упрощается доступ к средствам реабилитации, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
Утвердили запуск программы адаптации для ветеранов и ветеранок, потерявших зрение. Также упрощаем доступ к средствам реабилитации - креслам колесным, белым тростям и другим спецсредствам - заявила глава правительства.
Глава правительства также добавила, что иностранные военные, которые воюют или воевали в составе ВСУ, получат право на бесплатное стоматологическое лечение.
Дополнение
Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект для усиления ответственности за незаконное пересечение границы. Документ предусматривает уточнение административной и уголовной ответственности, а также усиление наказания для посредников.
Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на восстановление квартир и достройку укрытий в Киевской области. Это позволит восстановить 988 квартир и обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах.