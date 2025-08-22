$41.220.16
Уряд подав до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону: як каратимуть порушників

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Юлія Свириденко зареєструвала законопроєкт для посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Документ передбачає уточнення адміністративної та кримінальної відповідальності, а також посилення покарання для посередників.

Уряд подав до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону: як каратимуть порушників

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів, який має на меті посилити відповідальність за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України. Ініціаторкою стала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, про деталі йдеться у картці законопроєкту, пише УНН.

Суть законопроєкту

Документ пропонує:

  • уточнити та посилити адміністративну відповідальність за незаконні спроби перетину державного кордону;
    • встановити кримінальну відповідальність у випадках повторного чи організованого перетину, зокрема із залученням груп осіб або організованих схем;
      • внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, аби забезпечити ефективне розслідування таких правопорушень;
        • посилити відповідальність для осіб, які сприяють незаконному виїзду громадян за межі країни (посередників, організаторів, перевізників).

          Чому це важливо

          Ініціатива з’явилася на тлі зростання кількості спроб незаконного перетину українського кордону в умовах війни та обмежень воєнного стану.

          Законопроєкт спрямований на запобігання нелегальним виїздам, боротьбу з "чорними" посередниками та зміцнення прикордонної безпеки. Законопроєкт внесла на розгляд прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

          Прийняття змін дозволить правоохоронним органам більш ефективно реагувати на порушення, а також створить додатковий стримуючий фактор для осіб, які планують скористатися нелегальними схемами.

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами строку перебування за межами України. Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою кваліфікуючою ознакою та встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

          Президент Володимир Зеленський доручив опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців. Пропонується підвищити вікову стелю з 18 до 22 років.

          Степан Гафтко

          СуспільствоПолітика
          Юлія Свириденко
          Державна прикордонна служба України
          Верховна Рада України
          Збройні сили України
          Володимир Зеленський
          Україна