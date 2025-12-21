Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітер

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 1174 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 8248 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 12995 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 27539 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 56340 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 61635 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 40019 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35693 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36328 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40563 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
96%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном21 грудня, 03:23 • 7464 перегляди
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції21 грудня, 04:30 • 10889 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto21 грудня, 05:20 • 14849 перегляди
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентівPhoto21 грудня, 06:10 • 6170 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели21 грудня, 07:15 • 12296 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 32754 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 61636 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 102833 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 74763 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 82737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 13161 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 14927 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 27241 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 43685 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 33235 перегляди
Актуальне
The Guardian
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітер

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II працює над Чорним морем. Він здатен фіксувати роботу радіолокаційних станцій рф та окупованих територій України на відстані до 600 км.

Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітер

Над акваторією Чорного моря працює новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, літак злетів з румунського аеродрому "Михайло Когельнічану" та здійснює розвідувальну місію над Чорним морем.

Радіус розвідувальних можливостей ARTEMIS II сягає до 600 кілометрів. За даними моніторингу, з типової траєкторії польоту над Чорним морем він може фіксувати роботу радіолокаційних станцій і засобів зв’язку на території Росії та тимчасово окупованих регіонів України - зокрема до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона.

Доповнення

Bombardier ARTEMIS II є модифікованим бізнес-джетом Challenger 650, адаптованим для далекої та високоточної розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR). Літак здатен працювати на великих висотах і вести розвідку на значній відстані.

Нагадаємо

Далекобійні дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек у Криму, один з яких був готовий до бойового вильоту. Також підтверджено ураження диспетчерської вежі, що ускладнить організацію польотів.

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Чорне море
Румунія
Україна
Донецьк
Херсон