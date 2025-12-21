Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітер
Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II працює над Чорним морем. Він здатен фіксувати роботу радіолокаційних станцій рф та окупованих територій України на відстані до 600 км.
Над акваторією Чорного моря працює новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", пише УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, літак злетів з румунського аеродрому "Михайло Когельнічану" та здійснює розвідувальну місію над Чорним морем.
Радіус розвідувальних можливостей ARTEMIS II сягає до 600 кілометрів. За даними моніторингу, з типової траєкторії польоту над Чорним морем він може фіксувати роботу радіолокаційних станцій і засобів зв’язку на території Росії та тимчасово окупованих регіонів України - зокрема до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона.
Доповнення
Bombardier ARTEMIS II є модифікованим бізнес-джетом Challenger 650, адаптованим для далекої та високоточної розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR). Літак здатен працювати на великих висотах і вести розвідку на значній відстані.
Нагадаємо
