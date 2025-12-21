Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветер

$42.340.00
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 8278 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 13009 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 27551 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 56352 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 61647 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40024 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35695 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36333 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40568 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
песков: путин готов к диалогу с Макроном21 декабря, 03:23 • 7464 просмотра
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции21 декабря, 04:30 • 10889 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 14849 просмотра
Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентовPhoto21 декабря, 06:10 • 6170 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15 • 12296 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 32758 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 61640 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 102838 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 74768 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 82743 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 13163 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 14929 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 27243 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 43689 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 33237 просмотра
Хранитель
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветер

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II работает над Черным морем. Он способен фиксировать работу радиолокационных станций РФ и оккупированных территорий Украины на расстоянии до 600 км.

Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветер

Над акваторией Черного моря работает новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Согласно информации, самолет взлетел с румынского аэродрома "Михаил Когэлничану" и осуществляет разведывательную миссию над Черным морем.

Радиус разведывательных возможностей ARTEMIS II достигает до 600 километров. По данным мониторинга, с типичной траектории полета над Черным морем он может фиксировать работу радиолокационных станций и средств связи на территории России и временно оккупированных регионов Украины – в частности до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона.

Дополнение

Bombardier ARTEMIS II является модифицированным бизнес-джетом Challenger 650, адаптированным для дальней и высокоточной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Самолет способен работать на больших высотах и вести разведку на значительном расстоянии.

Напомним

Дальнобойные дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 на военном аэродроме Бельбек в Крыму, один из которых был готов к боевому вылету. Также подтверждено поражение диспетчерской вышки, что усложнит организацию полетов.

Ольга Розгон

Техника
Война в Украине
Черное море
Румыния
Украина
Донецк
Херсон