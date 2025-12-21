Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветер
Киев • УНН
Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II работает над Черным морем. Он способен фиксировать работу радиолокационных станций РФ и оккупированных территорий Украины на расстоянии до 600 км.
Над акваторией Черного моря работает новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Согласно информации, самолет взлетел с румынского аэродрома "Михаил Когэлничану" и осуществляет разведывательную миссию над Черным морем.
Радиус разведывательных возможностей ARTEMIS II достигает до 600 километров. По данным мониторинга, с типичной траектории полета над Черным морем он может фиксировать работу радиолокационных станций и средств связи на территории России и временно оккупированных регионов Украины – в частности до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона.
Дополнение
Bombardier ARTEMIS II является модифицированным бизнес-джетом Challenger 650, адаптированным для дальней и высокоточной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Самолет способен работать на больших высотах и вести разведку на значительном расстоянии.
Напомним
Дальнобойные дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 на военном аэродроме Бельбек в Крыму, один из которых был готов к боевому вылету. Также подтверждено поражение диспетчерской вышки, что усложнит организацию полетов.