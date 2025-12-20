Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили два російські літаки Су-27, один з яких перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту, на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Як повідомили в СБУ, один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків - близько 70 млн доларів США.

Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом