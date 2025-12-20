$42.340.00
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 16976 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 31608 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 24208 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 30274 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 39479 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 30749 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 60155 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 42148 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20740 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Далекобійні дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек у Криму, один з яких був готовий до бойового вильоту. Також підтверджено ураження диспетчерської вежі, що ускладнить організацію польотів.

Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили два російські літаки Су-27, один з яких перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту, на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в СБУ, один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків - близько 70 млн доларів США.

Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом

- додали в Службі безпеки.

Там також зазначили, що удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні.

Нагадаємо

У ніч на 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України атакували об’єкти російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Су-27
Служба безпеки України
Ракетна система С-400
Ракетний комплекс "Панцир"
Крим
МіГ-31