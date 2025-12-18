"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів

У ніч на 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України атакували об’єкти російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Внаслідок прицільних ударів українських безпілотників було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного - близько $60-100 млн);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн);

зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна - $30–50 млн залежно від комплектації та озброєння).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок ураження українськими дронами російська субмарина "варшавянка" отримала значні пошкодження. За даними OSINT-розвідки, ймовірно, знищені гвинт і кермо субмарини, гребний вал пошкоджений, затоплений і пошкоджений кормовий відсік.

Для того, щоб замінити гребний вал, субмарині потрібен капітальний ремонт на судноремонтному заводі. Це означає демонтаж частини обладнання та кормових кінцівок, що також вимагає високої точності та тривалого часу.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 18 грудня в порту ростова-на-дону було вражено танкер "валерій горчаков", який задіяний у російському "тіньовому флоті". Даний танкер фіксувався в акваторії окупованих портів Маріуполя та Бердянська, є загиблі та поранені.